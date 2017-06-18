В РФ объявили об открытии первого месторождения нефти в Восточной Арктике 8 18.06.2017, 15:19

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Иллюстрационное фото

Источник: vesti.ru

В освоение арктического шельфа будет вложено 250 млрд рублей.

Российская госкомпания "Роснефть" в процессе бурения скважины Центрально-Ольгинская-1 с берега полуострова Хара-Тумус Хатангского залива моря Лаптевых открыла первое месторождение нефти на шельфе Восточной Арктики.

Как собщается на сайте компании, был осуществлен троекратный отбор керна с глубин от 2305 до 2363, который показал высокое насыщение нефтью с преобладанием легких маслянистых фракций.

"Уже на основании первичных исследований можно сделать вывод об открытии нового месторождения нефти, объем ресурсного потенциала которого увеличивается по мере продолжения буровых работ. В настоящий момент отбор керна продолжается", – говорится в сообщении.

Лицензия на разработку Хатангского участка была получена "Роснефтью" в ноябре 2015 года. В апреле 2017 года компания приступила к бурению скважины "Центрально-Ольгинская".

Сейчас Роснефти принадлежит 28 лицензионных участков на Арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 млрд т.н.э. С 2012 года инвестиции "Роснефти" в освоение арктического шельфа составили около 100 млрд рублей. С 2017 по 2021 год объемы инвестиций вырастут до 250 млрд рублей.