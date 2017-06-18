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Британии предложили вернуться в Евросоюз

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  • 18.06.2017, 15:46
Фото: ukrep.be

Представитель Европарламента Ги Верхофстадт заявил, что Великобритания может остаться в ЕС, если изменит свое мнение.

Представитель Европарламента на переговорах по Brexit Ги Верхофстадт заявил, что Великобритания может остаться в Евросоюзе, если изменит свое мнение. Об этом он рассказал в интервью газете Welt am Sonntag, передает РБК.

«Британия может изменить свое мнение и снова стать частью Европейского союза, этот путь остается открытым», — сказал Верхофстадт. Он отметил, что на переговорах по Brexit Британии не будет сделано никаких уступок.

Также Верхофстадт не согласился с позицией британских переговорщиков по Brexit во главе с Дэвидом Дэвисом по обеспечению прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании.

«Это хорошо, что британское правительство думает о правах граждан ЕС в Великобритании. Но это странно, что главный переговорщик Дэвид Дэвис хочет предоставить эти права только тем, кто въехал в страну до 29 марта (2017 года. — Прим.)».

Переговоры между Брюсселем и Лондоном о выходе Великобритании из ЕС начнутся 19 июня. Об этом сообщала The Guardian со ссылкой на офис Мишеля Барнье, одного из главных переговорщиков по Brexit со стороны ЕС. Великобритания автоматически выйдет из состава ЕС 31 марта 2019 года, однако все члены ЕС могут проголосовать за продление переходного периода.


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