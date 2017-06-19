Как Кочанова помогла Лукашенко «развести» белорусов 7 19.06.2017, 7:51

Наталья Кочанов

Фото: tut.by

Чиновница озвучила то, что диктатор предпочитал делать «втихаря».

Глава администрации Лукашенко, получившая участок в «Дроздах-2», 17 июня заявила, что неправильно было бы в решении проблемы обеспечения жильем уповать только на государство.

— Если говорить о небольших городах, то здесь сегодня есть возможность выделить земельный участок для многодетных семей. Его готовы предоставить, есть кредитные ресурсы, но семьи не могут строить, потому что, к примеру, кто-то не работает, — сказала Наталья Кочанова. — Не только государство должно позаботиться о многодетных семьях, но и сами люди должны принимать меры.

Многодетные семьи могли бы припомнить Наталье Кочановой предвыборные обещания Лукашенко, который в далеком 2006-м сулил многодетным бесплатные квартиры, пишет «Салідарнасць».

Перед президентскими «выборами» Лукашенко предложил «решение» демографической проблемы:

— В Беларуси настало время принимать решение: трое детей — бесплатная квартира.

Спустя три месяца Лукашенко передумал: семьям с тремя детьми квартиру обещал уже за полцены.

А еще через пару недель появилась предвыборная программа «кандидата в президенты» Александра Лукашенко, в которой говорилось: «Наш ориентир: каждой молодой семье – квартиру не позднее чем через 3 года после вступления в брак. А многодетным семьям государство ее оплатит: при наличии пятерых детей – 100 процентов, четверых – 50 процентов, троих – 30 процентов».

Прошло шесть лет, когда Лукашенко вспомнил о бесплатном жилье для многодетных.

- Льготное, во многом, вы понимаете, бесплатное жилье получат только те, кто нуждаются - многодетные семьи. Хотите бесплатную квартиру - трое, четверо, пятеро рожайте и приходите. Одного, двоих - пошевелитесь сами, - предложил правитель белорусам, выступая с «посланием парламенту и народу» в 2012-м.

Впрочем, что удивляться, подобное поведение в стиле белорусских властей: обещать бесплатное жилье многодетным, а когда настало время исполнять обещанное – развести руками, мол, чего эти люди хотят от государства?