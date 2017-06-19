Коалиция во главе с США сбила военный самолет Асада 6 19.06.2017, 8:36

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Самолет потерпел крушение, а пилот пропал.

Армия Сирии заявила, что международная коалиция во главе с США сбила военный самолет Дамаска в южной части Ракки, передает Reuters (перевод – gazeta.ru).

В заявлении сирийских военных говорится, что их самолет был сбит во время выполнения операции по уничтожению террористов ИГ.

Американская сторона утверждает, что удар по самолету был нанесен «в рамках коллективных мер самозащиты войск-партнеров антитеррористической коалиции», а именно альянса сирийской оппозиции и курдских формирований «Сил демократической Сирии» (SDF) к югу от Табки. По данным Вашингтона, несколько повстанцев были ранены, другие вынуждены были покинуть город после того, как авиация сирийского диктатора Башара Асада начала бомбить Табку.

В армии подчеркнули, что самолет потерпел крушение, а пилот пропал. По их данным, инцидент произошел вечером 18 июня.