Активист – «шунявкам»: Часики тикают, счетчик щелкает, ваше время уходит 9 19.06.2017, 9:17

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Сколько раз уже существование диктаторских режимов оканчивалось взрывом или всхлипом.

Об этом в «Фейсбуке» написал активист Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Сергей Спариш.

«Берегите Статкевича.

Часики тикают, счетчик щелкает, время уходит. Правила игры неминуемо изменятся - новые не устраивают никого, кроме вас, а вас мало. Единственное, что помогает вам сохранить статус кво - это то, что пока они еще кажутся большинству достаточно терпимыми, чтобы позволить вам его сохранить. Но кто знает, что будет завтра, что запустит цепную реакцию? Сколько раз уже мы наблюдали, как ваше существование оканчивалось взрывом или всхлипом? Вы знаете ответ: неисчислимое количество раз, поэтому вы боитесь.

Статкевич человек незлобный, терпимый, со шляхетскими представлениями о справедливости, склонный к компромиссам. Он простит вас, чтобы избежать лишней крови соотечественников. Когда придет День, которого мы ждем - молите Аллаха или Иисуса, чтобы у руля оказался он.

Есть другие люди - более молодые, более циничные, более злопамятные. Они занесут в свои тетрадки каждую мелкую и крупную обиду - и припомнят их в тот День.

Нужно ли вам, чтобы они были вынуждены сменить Статкевича?

Вы ходите за Статкевичем табунами. Поэтому обращаюсь не к вашей чести - у подонков нет чести - а к вашему инстинкту самосохранения. Если он чихнет - подбегайте и хором желайте доброго здравия. Если споткнется - подставляйте ручку, чтобы не ушибся.

Берегите Статкевича».