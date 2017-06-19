Волшебная палочка для Франции Андерс Ослунд, project-syndicate.org

19.06.2017, 9:55

Фото: Reuters

Двойная победа Макрона вдохновила друзей объединенной Европы

В прошлом месяце, Эммануэль Макрон достал из избирательной шляпы пресловутого кролика. Вопреки всему, независимый центрист выиграл французское президентство с убедительным запасом, обыграв правого популиста Марин Ле Пен и одержав на этом пути победу над старой гвардией французского истеблишмента. Теперь, для своего последнего трюка, Макрон обеспечил подавляющее большинство в Национальном собрании.

Но станет ли политический новичок Макрон кем-то большим, чем избирательный волшебник, будет зависеть от успеха или провала экономической программы, которую примет его правительство.

Победа Макрона успокоила друзей Франции и объединенной Европы. И в первые дни его президентства, французская общественность стоит за ним. Согласно недавним опросам его рейтинг одобрения составляет 62%. Однако доброжелательное отношение может быстро рассеяться, поэтому Макрон должен капитализировать свой ранний мандат путем проведения реформ по финасовой политике, налогообложению, рынку труда и образованию, и это лишь некоторые области, в которых уже давно пора внести изменения.

Самыми насущными проблемами Франции являются анемичный рост и неадекватное создание рабочих мест. За последние 12 лет, ВВП Франции увеличился всего лишь на 1% в год, меньше, чем посредственный всплеск в Европейском союзе в целом, в то же время, уровень безработицы составляет чуть больше 10%. Только пять стран ЕС — Хорватия, Италия, Кипр, Испания и Греция — имеют более высокий уровень безработицы.

Поэтому Макрон в течение первого пятилетнего срока должен сосредоточиться на повышении роста ВВП Франции в среднем до 2% в год и сокращении безработицы до уровня ниже 6%. Для достижения этих целей надо уделить основное внимание тем областям, в которых Франция отстает от других стран ЕС.

Часть проблемы безработицы связана со скрытыми расходами. Франция имеет одни из самых высоких уровней почасовой оплаты труда в ЕС, и закономерным следствием является слабый найм на работу. С ростом неравенства многие французы справедливо обеспокоены тем, что труд облагается налогом гораздо больше, чем доход от прироста капитала. Действительно, во Франции налоги на заработную плату составляют 19% от ВВП, что намного превышает средний показатель ЕС (13%). Это особенно пагубный налог, потому что от него страдают только работодатели. Поэтому он должен стать первым налогом, который Макрон должен сократить.

Точно так же, государственные расходы (57% ВВП) являются самыми высокими в ЕС, где средний показатель составляет 47%. Это бремя является чрезмерным и значительно затрудняет экономический рост. Правительству следует работать над сокращением этих расходов (в частности, раздутыми программами социальной защиты), по меньшей мере на один процентный пункт в год.

Корпоративные налоги — еще одна область, созревшая для реформы. При ставке в 33%, во Франции один из самых высоких корпоративных налогов на прибыль в Европе. Но ее доходы от этих налогов, 2,6% от ВВП, соответствуют среднему показателю ЕС. Франция могла бы себе позволить снизить ставку налога на прибыль до 25%, как предложил Макрон, не теряя при этом значительных налоговых поступлений.

Франция выбивается из ряда практически по всем фискальным показателям (наряду с Финляндией и Бельгией, которые в последние годы также неэффективны). И учитывая, что Франция не смогла воспользоваться свободной политикой, Макрон должен быть в состоянии установить консенсус между сокращением налогов и расходами. Действительно, снижение фискального бремени на экономику станет ключом к тому, чтобы изменить существующее положение вещей.

Но Франции, также необходимы более сложные структурные реформы, наиболее актуальной из которых является либерализация и упрощение сложного трудового законодательства страны, которое осложняет прием и увольнение работников. Наиболее уязвимыми чаще всего являются те, кто наименее интегрирован в экономику, особенно молодежь и иммигранты. Большинство европейских стран сталкивается с этой проблемой, но уровень безработицы среди Французской молодежи составляет 26%, что значительно выше, чем в среднем по ЕС, с 19,6%. Для смягчения или даже предотвращения забастовок и протестов, упрощение трудового кодекса необходимо обсудить с социальными партнерами.

И наконец, в особом внимании нуждается система образования Франции. ОЭСР дает французским старшеклассникам лишь среднюю оценку среди развитых стран мира. Франция, как и многие другие страны Европы, имеет много возможностей для улучшения подготовки молодежи к выходу на рынок труда.

Ситуация с Французскими университетами выглядит еще хуже. Согласно Times Higher Education Supplement, который оценивает университеты со всего мира, лучший университет Франции, Высшая педагогическая школа, занимает всего лишь 66 место в мире. Без реформы высшего образования Франция не может даже близко конкурировать с британскими и американскими институтами.

Французское правительство может провести все эти реформы в одностороннем порядке, без ЕС. Но ЕС мог бы помочь экономике Франции, путем продвижения различных рынков. Свободная торговля услугами является одной из первоначальных четырех свобод ЕС; однако, сегодня, единый рынок услуг работает плохо. Франция может многое выиграть от дальнейшей либерализации на внутреннем рынке услуг. А цифровой рынок ЕС — это золотое дно, которое ждет своего победителя, хотя участие Франции на удивление ограничено. Расширение доступа к венчурному капиталу, который облегчит либерализацию финансовых услуг, могло бы также помочь.

Победа Макрона и парламентская внушительная победа его партии «Вперед, Республика», предоставила Франции прекрасную возможность. Но, учитывая цель и масштаб необходимых реформ, политический медовый месяц президента будет коротким. Он должен быстро предоставить результаты, иначе его магии будет недостаточно, и французские избиратели заставят его исчезнуть.

Андерс Ослунд, project-syndicate.org (перевод – inosmi.ru)