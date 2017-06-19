Поджегшая себя на проходной работница «Коминтерна» умерла

Поджегшая себя на проходной работница «Коминтерна» умерла22
- 19.06.2017, 10:20
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Гомельчанка, получившая ожоги более 50% тела, пролежала в больнице 10 дней.
Жительница Гомеля, поджегшая себя на проходной фабрики ОАО «Коминтерн» и получившая ожоги более 50% тела, скончалась в больнице, сообщают СМИ.
Инцидент в областном центре произошел рано утром 9 июня. Сотрудница предприятия, облив себя горючей жидкостью, подожгла одежду зажигалкой. Пламя удалось сбить сотрудникам предприятия, которые были на проходной предприятия, они же вызвали скорую.
Женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, была переведена на искусственную вентиляцию легких. Погибшая — уроженка Гомельщины, после аварии на ЧАЭС некоторое время жила в Карелии.
На предприятии ОАО «Коминтерн» 55-летняя женщина с 1999 года трудилась уборщицей.
Во время акта самосожжения гомельчанка успела выкрикнуть: «У меня украли 18 лет стажа!».
Позже стало известно, что женщине не посчитали ее трудовой стаж в Карелии.