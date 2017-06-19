Барановичи обзавелись своим такси в белорусском стиле 1 19.06.2017, 10:58

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Водители в вышиванках, белорусскоязычный диспетчер и машины с национальным орнаментом.

Барановичский владелец службы такси: «Сначала изучил эту сферу изнутри»

Октай Гашимов рассказал, как недовольство сервисом в сфере такси подтолкнуло его на открытие собственного бизнеса, где он искал водителей, почему часто ездит по городу на автобусе и зачем таксисты несколько раз в смену присылают ему фото своих автомобилей, пишет intex-press.by.

В бизнес такси я пришел четыре года назад – вместе с приятелем мы открыли службу такси «Карат». Спустя какое-то время я стал задумываться о расширении дела и запуске новой службы. Мне хотелось, чтобы новое такси было в белорусском стиле. Понимаю, что от человека с таким необычным для Беларуси именем это звучит странно, но я – патриот страны, в которой родился и вырос. Недавно мечта стала реальностью: теперь по городу ездят пять новых машин, украшенных белорусским орнаментом, диспетчеры принимают заказ на белорусском языке, водителей тоже прошу по возможности разговаривать с клиентами на белорусском. Некоторые водители уже примерили на себя «вышыванкі», со временем планирую одеть так всех водителей.

Не нравилось, что предлагали

О создании своей службы такси я задумался в конце 90-х годов, когда сам начал пользоваться услугами такси. Мне не нравились старые грязные автомобили-такси, прокуренные салоны, водители, норовящие подкрутить счетчик и содрать с пассажиров больше денег. Бывало, что приезжала машина с таким грязным салоном, что становилось понятно: водитель перевозил в автомобиле мешки с картошкой.

Я понимаю, что главное предназначение такси – быстро доставить пассажира по нужному адресу. Но помимо этого удобства пассажиры вправе рассчитывать еще и на комфорт, ведь люди платят деньги. Поговорка «лучше плохо ехать, чем хорошо идти», на мой взгляд, не применима к сфере услуг такси. И в своей работе я руководствуюсь другим девизом: «Скорость. Честность. Комфорт».

Хотели «выстрелить»

Прежде чем открыть свое дело, я изучил эту сферу изнутри: садился в такси и пытался понять, что мне не нравится и как бы я мог этого избежать.

Чтобы начать свой бизнес и организовать его на том уровне, что я хотел, мне пришлось продать квартиру и переехать с семьей в съемное жилье. Затем мы с приятелем начали объезжать стоянки такси. Там мы разговаривали с водителями, выбирали тех, кто, как и мы, хотел кардинально изменить эту сферу, и предлагали им работать на нас. У нас была цель не просто начать свое дело и удержаться на плаву в условиях конкуренции, мы хотели «выстрелить» – предложить людям такой сервис, которого они не смогут получить ни в одной службе такси города.

Кстати, именно мы придумали обращаться к своим клиентам по именам. Человек звонит к нам в первый раз, диспетчер с ним знакомится, а когда человек звонит второй раз, к нему уже обращаются по имени. Что может быть приятней для клиента? Сейчас нашу «фишку» уже используют многие службы такси.

«Ездил и наблюдал за водителями»

В своем деле я стремлюсь исключить моменты, которыми когда-то сам был недоволен. Например, требую, чтобы водители не курили не только в машинах, но и рядом с авто. Несколько раз за смену заставляю их мыть автомобили и убирать в салоне. Как-то позвонил недовольный клиент и рассказал, что вымазался, выходя из машины. На меня такие звонки действуют, как удар ножом в сердце. Во избежание таких ситуаций каждый водитель несколько раз в течение смены присылает мне фотографии автомобиля снаружи и изнутри, чтобы я мог убедиться: пассажиров перевозят в чистых машинах. В автомобилях установлены электронные таксометры, что не позволяет водителю «подкрутить счетчик» и взять с клиента за поездку больше.

Недавно мы приобрели датчики, которые реагируют на появление табачного дыма в салонах, теперь контролировать курильщиков станет проще. К тому же я осуществляю контроль самостоятельно: часто езжу по городу на автобусе и наблюдаю за своими водителями. Как-то раз заметил одного – сидит в салоне за рулем и курит. Когда я вызвал этого водителя «на ковер», он был в шоке от моей осведомленности.

Не то время, чтобы поднимать тарифы

Я не ждал и не жду, что бизнес быстро начнет приносить доход. Быстрая прибыль будет у того, кто за $1000 купил машину и поехал на ней «бомбить». Я же стремлюсь к улучшению качества сервиса, поэтому долго и много вкладывал в машины, оборудование, компьютерные программы.

Можно поднять тарифы, но я прекрасно понимаю, что сейчас не то время: денег у людей мало, и даже незначительное увеличение цены в разы сократит количество клиентов.

Я не сомневаюсь, что со временем людей, которые оценят предлагаемые нами комфорт и сервис, будет становиться все больше. И вот тогда уже можно будет ждать прибыли.