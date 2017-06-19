Кочанова запуталась в показаниях 6 19.06.2017, 11:45

Наталья Кочанова

Глава администрации Лукашенко копирует привычки своего начальника.

Зарабатывать меньше минималки – это все-таки нормально или нет?

В начале 2016 года тогдашний вице-премьер страны Наталья Кочанова высказалась о зарплатах молодых тренеров. Получилось резонансно, пишет «Трибуна».

Вскоре Кочанова напомнила себе и обществу о понятии минимальной заработной платы, существующей в Беларуси. Молодые тренеры на минималку, видимо, пока не наработали.

О тренерах и их зарплатах Кочанову снова спросили спустя год с небольшим. Должность чиновницы в госаппарате за это время успела измениться, а вот риторика – нет, как, похоже, и зарплаты детских тренеров. Они вновь оказались за пределами минимального лимита, доказав, что даже то, чего «не может быть», иногда случается.

Жаль, что 60 долларов, которые во времена первого вопроса были эквивалентны как раз 1,3 миллиона рублей, уже не те.