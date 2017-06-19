Как налоговик «крышевал» ИП на рынке в Новополоцке 3 19.06.2017, 12:48

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Главный налоговый инспектор брал взятки за устранение конкурентов как деньгами, так и обувью.

Главный государственный налоговый инспектор отдела оперативных контрольных мероприятий управления контрольной работы ИМНС по Новополоцку на протяжении трех лет брал взятки у индивидуального предпринимателя торгующего обувью на местном рынке «Дисна», сообщает ej.by.

Деньги налоговик получал за сокрытие от руководства налоговой инспекции выявленных нарушениях и за помощь в устранении конкурентов предпринимателя. В общей сложности, он незаконно обогатился за счет торговца на сумму 12,38 тыс. рублей.

Уроженец Даугавпилса с 2010 года трудился главным государственным налоговым инспектором отдела оперативных контрольных мероприятий управления контрольной работы ИМНС по г. Новополоцку. Регулярно участвовал в рейдах по выявлению нарушений законодательства индивидуальными предпринимателями на местном рынке «Дисна».

«В августе 2013 года в ходе очередной проверки на рынке главный государственный налоговый инспектор обнаружил, что один из индивидуальных предпринимателей, торгующих обувью, не выписал чек покупателю, - рассказал прокурор отдела прокуратуры Витебской области Наталья Мальцева. - И поинтересовался у него, что будем делать: составлять протокол, или же заплатите мне 100 долларов? Бизнесмен отдал деньги. После чего налоговый инспектор предложил торговцу за ежемесячную плату в 100 долларов закрывать глаза на выявляемые нарушения: невыдачу чека покупателям, торговлю партиями обуви без сопроводительных товарно-транспортных накладных, и так далее. Предприниматель без особых раздумий согласился. Взятки налоговик брал, как деньгами, так и обувью для себя и членов своей семьи».

Постепенно аппетиты главного государственного налогового инспектора росли. И он придумал еще один предлог для получения взятки. Летом 2014 года уроженец Даугавпилса предложил своему подопечному помощь в организации заказных внеплановых тематических оперативных проверок сотрудниками ИМНС в отношении его конкурентов.

«Бизнесмен периодически сообщал главному государственному налоговому инспектору об индивидуальных предпринимателях, которые продают обувь с нарушениями законодательства, - рассказала Наталья Мальцева. – В ходе внеплановых тематических оперативных проверок сотрудников ИМНС по Новополоцку эта информация, как правило, подтверждалась. И торговцев наказывали внушительными штрафами и конфискацией товара. За помощь в устранении конкурентов главный государственный налоговый инспектор взял у своего «подшефного» 27 млн неденоминированных рублей».

Весной 2016 года налоговик увеличил до 200 долларов ежемесячную плату за покровительство. Бизнесмену это не понравилось, и он обратился в правоохранительные органы. В ходе оперативного эксперимента взяткополучателя задержали с поличным.

За получение взятки в крупном размере уроженцу Даугавпилса назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности представителей власти и должности, связанные с выполнением юридически значимых действий, на 5 лет. Обвиняемый не согласился с приговором суда и подал апелляционную жалобу, которая еще не рассмотрена.