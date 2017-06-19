Зенон Позняк: Давайте приближать свободную Беларусь 4 19.06.2017, 13:19

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Зенон Позняк

Фото: charter97.org

Политика переизбрали председателем КХП-БНФ.

В воскресенье, 18 июня, в Минске прошел XI съезд Консервативно-христианской партии БНФ. В работе съезда принимал участие 101 делегат, сообщает nn.by.

Мероприятие началось с минуты молчания: собравшиеся почтили память членов организации, скончавшихся в последние годы, а также Юлии Качук, дочери Зельвенского активиста КХП-БНФ.

Был заслушан доклад Зенона Позняка «Давайте приближать свободную Беларусь».

«В тяжелых условиях оккупационного антибелорусского режима активисты партии сохранили оптимизм и веру в победу, сумели своим примером и своими идеями убедить значительную часть нашего общества в необходимости борьбы за свободную, демократическую и независимую Беларусь — наш общий дом», — говорится в пресс-релизе партии.

В результате Зенон Позняк был единогласно переизбран председателем партии. Не произошло ротации и на остальных должностях. Юрий Беленький остается исполняющим обязанности председателя на территории Беларуси, а Сергей Попков — заместителем председателя.

Зенону Позняку 73 года. С 1996 г. он находится в эмиграции.