закрыть
19 июня 2017, понедельник, 15:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

ГАИ задержала пьяного минчанина, который возил ребенка к врачу

4
  • 19.06.2017, 13:29
  • 12,130
Фото: ГАИ Московского района

Водитель признался, что вчера вечером он пил водку, а утром повез 10-летнего сына в поликлинику.

В Минске ГАИ задержала пьяного водителя Volkswagen, который вез в машине своего десятилетнего ребенка. Об этом tut.by рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.

Инцидент произошел 19 июня, около 11.00. Volkswagen ехал по проспекту Дзержинского в сторону центра и привлек внимание инспекторов, так как водитель автомобиля разговаривал по телефону. Машину остановили.

В ходе беседы с водителем сотрудники ГАИ почувствовали запах алкоголя. Мужчину отвезли на освидетельствование, которое подтвердило подозрения инспекторов — 1,3 промилле алкоголя.

Кроме водителя, в салоне автомобиля ехал его 10-летний ребенок. Несмотря на то, что в автомобиле имелось детское удерживающее устройство, мальчик перевозился не в нем.

Как пояснил 37-летний водитель VW, накануне вечером он пил водку, а утром повез ребенка к врачу.

В отношении нарушителя инспекторы составили административные протоколы. Он будет лишен права управления транспортными средствами на три года. Также ему грозит крупный штраф.


Мнение

Замахнитесь на космос
Замахнитесь на космос Юлия Мостовая
Путин и пустота
Путин и пустота Лилия Шевцова
Колхозно-совковая знать
Колхозно-совковая знать Любовь Лунева
Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?