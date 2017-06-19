Необратимая ошибка Путина 2 Наталья Гулевская, opentown.org

19.06.2017, 13:43

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Кремль и Лубянка фактически обречены.

То, что начинает происходить в России, никак не связано ни с так называемой несистемной оппозицией, ни с Навальным. В России есть только две существенные силы — имперцы и антиимперцы, все остальные политические партии, общественные организации активные граждане своей деятельностью ведут только имитацию внутривидовой конкурентной борьбы за власть в своей политической формации. К сожалению, антиимперскую позицию в России четко обозначила только одна единственная политическая партия «Западный Выбор» и небольшое количество отдельных граждан, это и есть реальная оппозиция. Все остальные партии, общественные организации и активные граждане находятся в едином идентификационном имперском коде, в принципе, и по сути не отличаются друг от друга, и называть происходящее в России предреволюционной ситуацией в корне неправильно.

Власть очень хорошо освоила уроки 91-года, теперь она всячески искусно манипулирует населением, разделяя его на самые разные группировки, но следит только за главной неизменной составляющей — это сохранение самой империи и одобрение права на международный беспредел. Вся беда состоит в том, что формально изменив тоталитарный строй на демократический, в России, наоборот, стали восстанавливать феодальные институты управления государством, которые в глобальном информационном мире просто невозможны, тем более с такими международными позициями и преференциями, которые получила Россия после распада СССР.

Вся протестная активность, которую мы наблюдаем в России, несет в себе только одну единственную и главную цель — занять эту нишу и не допустить появления в России публичного антиимперского протеста. Но Кремль и Лубянка, совершив необратимую ошибку, аннексировав территории независимого суверенного государства, фактически обречены. Итог для захватчика и международного агрессора априори предрешен. Путину не поможет ни Навальный, ни верная Памфилова, ни надежный Федотов, ни преданные Чайка, Зорькин, Лебедев и Бастрыкин. 17-го марта — последний день наличия легитимности президентской власти в России, и продлить ее в непризнанном государственном образовании «Россия+Крым» ни Путину, ни Навальному, ни Ходорковскому, ни кому-либо не удастся ни при каких обстоятельствах.

Наталья Гулевская, opentown.org