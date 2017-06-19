Беларусь хотела бы ветряки - да не по карману 17 19.06.2017, 13:58

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О немецком опыте в возобновляемых источникaх энергии остается только мечтать.

Беларусь хотела бы воспользоваться опытом развития возобновляемых источников энергии, накопленным в Германии, но пока не готова к этому финансово, пишет «Белорусы и рынок».

Об этом сказала в своем выступлении на конференции «Строительство биоэнергетических, фотовольтаических и ветроэнергетических установок и энергоэффективные решения для промышленности» заместитель министра энергетики Ольга Прудникова. Мероприятие, на котором обсуждались немецкий опыт продвижения альтернативной энергетики и возможности его применения в Беларуси, прошло 13 июня в Минске.

Квоты — лишь первый шаг

Беларуси интересен опыт Германии, поскольку сегодня у нас доля природного газа в производстве электроэнергии составляет 95 %, пояснила замминистра. Для того чтобы в дальнейшем вовлекать возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в энергобаланс, стране нужны дополнительные меры по регулированию суточного графика нагрузок. Беларусь заинтересована во внедрении информационных технологий, которые позволят управлять возобновляемой энергетикой.

Нам интересны и технологии накопления электроэнергии, а также развитие электротранспорта в связи с введением БелАЭС в строй в 2019 году. Кроме того, в фокусе внимания нашей страны находятся технологии использования торфа в качестве дополнительного топлива для биогазовых установок.

Как отметила Ольга Прудникова, чтобы упорядочить бурный процесс развития генерации из ВИЭ, Беларусь квотирует их установку и при этом дает гарантию покупки электроэнергии, вырабатываемой с использованием возобновляемых источников.

«Сегодня квота — это не только гарантия покупки электроэнергии, а еще и гарантия покупки с повышающим и стимулирующим коэффициентом. Итогом такой политики является повышение тарифов для потребителей. В то же время ВИЭ во всем мире развиваются, повышается эффективность этих установок, КПД. Мы планируем, что наше законодательство в части развития ВИЭ примет соответствующие изменения, с тем чтобы и рыночные механизмы давали толчок для развития возобновляемой энергетики», — заявила Ольга Прудникова.

Инвесторы осторожничают

Сейчас в Беларуси не наблюдается резкий рост возобновляемых источников энергии, признал начальник управления стратегического развития ГПО «Белэнерго» Андрей Негодько. Ранее инвесторов отпугивало то, что повышающие коэффициенты для ВИЭ не были законодательно закреплены.

Тем не менее в 2012 году в Беларуси начался постепенный рост ВИЭ. Это произошло в связи с удешевлением фотовольтаических батарей после прихода на рынок китайских производителей и ввозом в нашу страну отработавших свой ресурс ветроустановок. Если бы данный процесс развивался хаотично, то привел бы к неконтролируемому росту цен на электроэнергию для потребителей, что увеличило бы турбулентность отечественной экономики, уверен Андрей Негодько.

Именно поэтому в мае 2015 года был принят указ № 209 «О возобновляемых источниках энергии», который ввел квоты на установку ВИЭ. Кроме того, он урегулировал и закрепил неизменность повышающих и стимулирующих коэффициентов на электроэнергию, полученную из возобновляемых источников. Условия на рынке стали понятными, однако потенциальные инвесторы все равно недовольны непрозрачностью при распределении квот, а также отсутствием информации об их получателях.

Будущее без АЭС

Германия является европейским лидером в вопросах развития ВИЭ и может поделиться опытом с нашей страной. Провозглашенный в ФРГ «энергетический поворот» предполагает отказ от атомной энергетики к 2022 году и ее замещение возобновляемыми источниками.

Причинами, которые побудили немецкое общество принять солидарное решение о переходе на ВИЭ, стали: решительный отказ от ядерной энергетики и постепенный — от угольных электростанций, а также от импорта энергоносителей; развитие новых технологий, новых источников роста экономики и занятости населения; меры по защите климата.

Немецкий народ и правительство поставили перед собой глобальные цели: к 2050 году количество выбросов в атмосферу уменьшить на 95 % по сравнению с 1990-м, а потребление электроэнергии — на 50 % по сравнению с 2008-м; 80 % от валового потребления энергии должно производиться с использованием ВИЭ.

За десять лет в Германии доля ВИЭ увеличилась втрое. Если в 2004 году она составляла 4,5 % в энергобалансе страны, то в 2016-м — 12,6 %. Снизилось энергопотребление.

В последние годы ВИЭ опередили все традиционные источники энергии по темпам роста, а в мае 2017-го на фотовольтаических станциях было выработано столько же электроэнергии, сколько и на АЭС. Немецкие эксперты полагают, что прогресс в развитии возобновляемых источников энергии позволит досрочно отказаться от ядерной энергии и начать снижать выработку электроэнергии на угле.

Директор и владелец инжиниринговой фирмы Volkmann Consult Дирк Фолькман подвел предварительные итоги «энергетического поворота». Если учесть последующие затраты на закрытие атомных электростанций, то сегодня фотовольтаика является самым дешевым источником энергии в Германии. Уже можно констатировать, считает Дирк Фолькман, что благодаря ВИЭ изменился рынок электроэнергии ФРГ: если раньше на нем господствовало несколько крупных производителей, то теперь работает множество мелких. Часть немецкой истории успеха — это и значительное увеличение количества рабочих мест в возобновляемой энергетике. Кроме того, каждый год Германия удваивает процент реновации зданий.

Следующий шаг в развитии ВИЭ: производители энергии из возобновляемых источников будут принимать участие в тендерах на строительство ВИЭ. Победителем будет признаваться тот, кто предложит наименьшую цену за выработанную на своей установке энергию. Отметим, что в последнее время цены на электроэнергию в Германии снижаются, а система тендеров позволит понизить их еще больше.