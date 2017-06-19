Под Хойниками сгорел рабочий «Гомельдрева» 1 19.06.2017, 14:06

4,251

Мужчина не успел выйти из строительного вагончика в лесу.

Об этом сообщает Гомельское областное отделение МЧС.

18 июня в 15-30 спасатели Хойникского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о загорании вагончика в лесу не далеко от деревни Дубровица.

По прибытии спасателей к месту вызова происходило горение металлического вагончика для рабочих и лесной подстилки вблизи него. В ходе тушения пожара под сгоревшими строительными конструкциями вагончика был обнаружен труп мужчины 1958 года рождения, рабочего Василевичского лесопункта ОАО «Гомельдрев».

В результате пожара уничтожен вагончик. Причина пожара устанавливается. Проверку проводит Хойникский районный отдел следственного комитета.