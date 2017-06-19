закрыть
19 июня 2017, понедельник, 15:54
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Под Хойниками сгорел рабочий «Гомельдрева»

1
  • 19.06.2017, 14:06
  • 4,251

Мужчина не успел выйти из строительного вагончика в лесу.

Об этом сообщает Гомельское областное отделение МЧС.

18 июня в 15-30 спасатели Хойникского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о загорании вагончика в лесу не далеко от деревни Дубровица.

По прибытии спасателей к месту вызова происходило горение металлического вагончика для рабочих и лесной подстилки вблизи него. В ходе тушения пожара под сгоревшими строительными конструкциями вагончика был обнаружен труп мужчины 1958 года рождения, рабочего Василевичского лесопункта ОАО «Гомельдрев».

В результате пожара уничтожен вагончик. Причина пожара устанавливается. Проверку проводит Хойникский районный отдел следственного комитета.


Мнение

Замахнитесь на космос
Замахнитесь на космос Юлия Мостовая
Путин и пустота
Путин и пустота Лилия Шевцова
Колхозно-совковая знать
Колхозно-совковая знать Любовь Лунева
Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?