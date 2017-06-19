Чем заплатит Лукашенко российским богачам? 8 19.06.2017, 14:22

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Что могут означать новые «гешефты» диктатора.

Два действующих миллиардера из списка Forbes — акционер одной из крупнейших удобренческих компаний мира и топ-менеджер крупнейшего банка России — на прошлой неделе побывали в Минске на переговорах с Александром Лукашенко.

Такой интенсивности встреч белорусского правителя с представителями крупного российского бизнеса не наблюдалось давно, пишет «Завтра твоей страны».

Чем обусловлена эта активность?

Первая возможная версия – долги. «Сбербанк России» и «Альфа-Банк», руководителей которых Германа Грефа и Петра Авена с разницей в два дня принимал глава белорусского государства, входят в число крупнейших кредиторов белорусской экономики. У обоих учреждений на белорусском рынке действуют дочерние банки («БПС-Сбербанк» и «Альфа-Банк»), которые активно финансируют государственные и частные предприятия.

«Я готов к обсуждению любых проблем, которые сегодня есть в нашем сотрудничестве. Тем более вы работаете у нас очень активно в экономике, «Сбербанк России» — активный участник нашего рынка», — отметил на встрече с Германом Грефом белорусский правитель.

По сообщению пресс-службы Лукашенко, на переговорах с Петром Авеном шла речь о расширении бизнеса группы, в частности, на розничном рынке и в электронной отрасли.

Как отмечают эксперты Завтра твоей страны, «Альфа-Банк» является одним из крупных кредиторов именно розничного сектора. Финансовая поддержка «Альфа-Банка» (а также «Сбербанка России») обеспечила стремительный рост «Евроопта» и превращение его в самую крупную розничную сеть Беларуси. Однако параллельно с ростом числа магазинов и охвата существенно увеличилась долговая нагрузка розничного оператора. На начало 2017 года она превысила 600 млн долларов.

С 2016 года кредиторы начали выражать обеспокоенность сложившейся ситуацией, опасаясь за возврат своих ресурсов. В апреле 2017 года председатель совета директоров «Евроторга» (управляет сетью «Евроопт») Андрей Зубков заявил, что оператору удалось договориться со «Сбербанком России» и «Альфа-Банком» о рефинансировании долгов.

«Рефинансирование кредитов и перед «Сбербанком России», и перед российским «Альфа-Банком» успешно завершено. Банки предоставили нашей компании комфортные графики погашения кредитов до 2022−23 годов. Была проведена серьезная работа с нашими банками-партнерами, в результате которой мы смогли существенным образом снизить финансовые риски и добиться качественно иной устойчивости и стабильности нашего бизнеса», — отметил Андрей Зубков.

Тот факт, что тема развития розничного бизнеса прозвучала на встрече Петра Авена и Александра Лукашенко, может означать, с одной стороны, как развитие действующих бизнесов группы в отрасли («Белмаркет»), так и возможную передачу «Альфа-Групп» части активов «Евроопта» в счет его долгов, считают эксперты.

Расширение бизнеса, в том числе в счет поглощения задолжавших и подешевевших белорусских компаний, может быть еще одной причиной участившихся визитов российских бизнесменов в Минск.

Так, согласование сбытовой политики и увеличение доли и доходов на мировом рынке, преследовали на переговорах с главой белорусского государства акционер «Уралкалия» Дмитрий Мазепин и владелец «Славкалия» Михаил Гуцериев.

«Беларуськалий» и «Уралкалий» не оставляют надежд восстановить прервавшийся с 2013 года калийный альянс. Как отметила по итогам переговоров пресс-служба белорусского президента, возобновление взаимодействия возможно «исключительно на взаимовыгодной основе», но «при обязательном соблюдении национальных интересов Беларуси».

Тема расширения присутствия на белорусском рынке российских структур в качестве основной звучала на переговорах Александра Лукашенко с Германом Грефом и Петром Авеном.

«Думаю, что поле деятельности надо расширять, и мы потихоньку будем это делать», — заявил правитель Беларуси руководителю «Сбербанка России».

Это уже делается. Напомним, что одна из структур крупнейшего российского банка получила право достроить многострадальный отель возле цирка.

Аналогичное пожелание Александр Лукашенко высказал миллиардеру Петру Авену.

«Я готов подключиться к тому, чтобы ваша группа могла работать в интересах и Беларуси, и России с соблюдением всех законов и принципов ведения бизнеса, которым вы привержены», — отметил белорусский диктатор.