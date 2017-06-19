Дмитрий Бондаренко: Белорусская оппозиция показала свою субъектность 19.06.2017, 14:32

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Дмитрий Бондаренко

Уголовное дело против семьи Шарендо прекратили. Прекратят ли «дело патриотов»?

Следственный комитет Брестской области прекратил преследование активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Шарендо и Полины Панасюк-Шарендо. Уголовное дело против активистов было возбуждено за вывешивание в Бресте растяжки «Лукашенко, ты урод! Хватит грабить наш народ!», которая, по заключению экспертизы, «цинично оскорбляла» Александра Лукашенко.

«17-го февраля кто-то вывесил растяжку, и по факту растяжки за выражение «Лукашенко - ты урод! Хватит грабить наш народ!» завели уголовное дело об оскорблении диктатора», - говорит в интервью «Белсату» Андрей Шарендо.

У активистов было алиби: 17 февраля они участвовали в Марше рассерженных белорусов и даже получили за это штраф.

«Очевидно, что это заказное дело со стороны властей против нас, чтобы ограничить нашу деятельность, так как мы активисты «Европейской Беларуси»», - говорит Полина Панасюк-Шарендо.

Андрея и Полину перестали преследовать из-за отсутствия в их действиях состава преступления и недоказанностью участия. Но не стоит усматривать здесь некую справедливость следствия, говорит бывший политзаключенный, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко. Дело в волшебных санкциях, которые режим Лукашенко может получить от Запада за новых политзаключенных:

«Это активная международная кампания солидарности и международная деятельность лидера «Европейской Беларуси» Андрея Санникова, а вторая вещь - международные встречи и мероприятия в это время, приезд министров иностранных дел, а затем - проведение Парламентской ассамблеи ОБСЕ», - считает координатор «Европейской Беларуси» Дмитрий Бондаренко.

Отсюда же и позорное продолжение дела «патриотов», начавшегося после заявления Александра Лукашенко об «оплаченных» Западом боевиках. Весной, когда по Беларуси шли волны протестов против декрета о «тунеядцах», КГБ арестовал 30 человек, обвинив их в подготовке «массовых беспорядков» и «создании вооруженных отрядов». А государственное телевидение показало пропагандистский фильм о «боевиках».

На сегодняшний день под стражей остаются 14 человек, КГБ передал дело в Следственный комитет. Обвинение в подготовке несуществующих массовых беспорядков исчезло.

«Белорусская оппозиция показала свою субъектность, предлагала переговоры с властью. Все это стало причиной того, что власти пошли на репрессии», - говорит Дмитрий Бондаренко.

Дело «патриотов» может постигнуть та же участь, что и дело о растяжке со «стихотворением» о Лукашенко: до суда оно может не дойти.