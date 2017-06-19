Власти Грузии считают возможным восстановление монархии 19.06.2017, 17:47

Лидеры правящей партии начали консультации с главой Грузинской православной церкви.

В Грузии лидеры правящей партии «Грузинская мечта» обратились к главе Грузинской православной церкви патриарху Илии с предложением начать консультации о восстановлении в стране монархии, сообщает «Радио Свобода».

На днях сам Католикос-Патриарх выступил с такой инициативой, сославшись на «тысячелетнюю традицию».

Оппозиция скептически отнеслась к предложению об установлении конституционной монархии.

Председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая в стране партия «Грузинская мечта» готова обсудить предложение о возвращении на престол представителя царского дома Багратионов. С аналогичным заявлением выступил и лидер правящего большинства в парламенте Георгий Вольский.

Тем самым лидеры партии ответили на предложение самого Патриарха, с которым предстоятель грузинской православной церкви выступил в ходе проповеди в Кафедральном соборе Святой троицы в Тбилиси: «Грузия – тысячелетняя монархия, а конституционная монархия вносит спокойствие в страну», – заявил Католикос-Патриарх всея Грузии.

Впрочем, оппозиционные партии подозревают, что разговоры о «конституционной монархии» нужны властям для нивелирования института президента, поскольку правящая партия не скрывает своих разногласий с нынешним главой государства Георгием Маргвелашвили.

Один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава отметил в своем комментарии, что восстановление монархии, пусть в ее «конституционной» форме, абсолютно невозможно: «Монархическая традиция прервалась, а сегодня у Грузии немало иных проблем», – подчеркнул оппозиционер.

Царский дом Багратионов (Багратидов) правил Грузией с 975 года по 1801 год, когда Восточно-грузинское царство было упразднено указом императора России Александра I в процессе его вхождения в состав Российской империи.