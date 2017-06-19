В Польше начались крупные учения союзников по НАТО 19.06.2017, 18:19

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Целью маневров является отработка защиты «слабого места» на границе с Россией.

В Польше вблизи литовской границы начались учения НАТО с участием американских, британских, литовских и хорватских военных, передает «Радио Свобода».

В НАТО заявляют, что целью маневров является отработка защиты «слабого места» на границе с Россией. Североатлантический союз подозревает Россию в подготовке нападения на балтийские страны. Москва отвергает эти подозрения и считает, что НАТО дестабилизирует обстановку в регионе.

В сентябре Россия проведет собственные учения с участием военных из Беларуси вблизи региона, где ныне проводятся учения НАТО.

Североатлантический союз укрепил свое присутствие в Восточной Европе после российской аннексии Крыма в 2014 году и поддержки, оказываемой Москвой сепаратистам на востоке Украины.