Бывший агент КГБ раскрыл методы спецслужб по отношению к Charter97.org 13 20.06.2017, 9:26

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ФОТО: GETTY IMAGES

Сбежавший в Польшу Сергей Васильев рассказал новые подробности о секретах «чекистов»

Очередной скандал вспыхнул вокруг КГБ. На этот раз бывший агент спецслужб Сергей Васильев, который убежал в Польшу, открыл новые подробности, каким образом в Беларуси дискредитируют представителей демократического движения. Дело касалось гомельских активистов и скандального сайта gomelbest.com. Заявление бывшего агента по кличке Симон вызвало возмущение среди оппозиции. Сам КГБ инцидент комментировать отказывается, сообщает «Белсат».

Cотрудничество с КГБ житель Гомеля Сергей Васильев начал более 20 лет назад. Сначала его заданием было выявление призывников, которые уклонялись от службы в армии, после помогал спецслужбам в борьбе с наркодилерами. Свою роль агента по кличке Симон он считал жизненной миссией.

«Я не видел в этом ничего плохого. Я хотел работать в милиции, меня не взяли. Я подумал, что может таким образом смогу сделать что-то хорошее», - говорит Сергей Васильев.

Однако вскоре открылся другой фронт борьбы - с оппозицией. Теперь задачей Васильева была «работа» с инакомыслящими. Ее главный момент – это создание сайта gomelbest.com. Интернет-источник надо было создавать под видом «независимого СМИ». На самом деле сайт занимался публикациями-пасквилями, которые дискредитировали представителей гомельского демократического движения.

«Моя задача была сделать сервер, разместить сайт и следить чтобы он всегда работал, а они будут сами размещать информацию на нем. Я должен был оплачивать услуги, для этого (и за мою работу) они давали мне деньги», - говорит Сергей Васильев.

Те, кто лично столкнулся с «деятельностью» gomelbest.com, годами не могли дойти до правды. Жаловаться было не на кого, авторы оскорбительных публикаций официально не существовали. Представители оппозиционного движения Гомеля открыто говорят, что информация на сайте многим сломала жизнь. Некоторые из-за Васильева могли попасть за решетку.

«Я уверен, что этот человек взломал мою личную страницу, почтовый ящик и от моего имени разослал порнографию в налоговую и следственный комитет», - рассказывает правозащитник Леонид Судаленко.

А так выглядели частые встречи Сергея Васильева с работниками КГБ. Передача денег, дозированная информации о внутренней политике в ведомстве.

«Пришел Вакульчик и решил, что вся информационная безопасность – это размещение статей и комментариев».

Бывший сексот также рассказал о методах информационной войны с независимыми СМИ.

«Charter97.org публикует статью, переставляем слова, размещаем почти то же, но смысл от этого меняется», - рассказывает куратор Сергея Васильева.

Пока в КГБ отказываются комментировать признании своего бывшего агента. На вопросы «Белсата» ответа не было.

«Я только могу посоветовать вам следить за нашим сайтом. Если что-то появится, мы опубликуем», - ответил официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин.

Сам Васильев в Беларусь возвращаться не собирается. Конечно, на родине ему грозит уголовная ответственность. По словам бывшего агента он уже имеет постоянный вид жительство в Польше и надеется получить гражданство. Должна ли страна Евросоюза давать убежище такому человеку?

«Меня не беспокоит, чье задание он выполнял. Я хочу, чтобы он покаялся публично в том, что он делал. Не только, что сейчас сказал. Ведь это пока только вершина айсберга. Чтобы каждый агент, который заходит сюда в офис знал, что рано или поздно плохо закончит», - рассказывает правозащитник Леонид Судаленко.

Сотрудничество с КГБ Сергей Васильев прекратил в прошлом году. Закончил свою деятельность и сайт gomelbest.com.

«Чтобы все узнали как работает КГБ, какими методами достигают свои цели. Работа современного белорусского КГБ ничем не отличается от времен СССР», - говорит бывший агент КГБ.

Скандал вокруг КГБ – далеко не первый в последнее время. О том, что происходит внутри структуры, а также на самых высоких уровнях власти стало известно недавно из уст бывшего майора КГБ Андрея Молчана, которому удалось убежать в Швецию.