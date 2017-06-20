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Колонна российской бронетехники вошла в Оршу

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  • 20.06.2017, 10:26

Технику соседнего государства встречали представители властей и БРСМ.

Колонна российской бронетехники вошла в Оршу, сообщает «Радыё Рацыя».

Участников бронепробега Москва-Брест-Москва на «Кургане бессмертия» встретили представители городских властей, ветеранской организации, БРСМ, школьники и жители домов, которые находятся неподалеку от Кургана.

Руководитель проекта «Бронепробег Москва-Брест-Москва» Алексей Мигалин в своем выступлении отметил, что пробег «должен служить делу укрепления отношений России и Беларуси». Руководитель проекта рассказал, что вся техника демилитаризованная, что «экипажи бронемашин семейные», и в машинах едет много детей, которым родители рассказывают историю войны.


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