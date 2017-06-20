«Бобруйский тариф»: $4 тысячи за назначение директора 5 20.06.2017, 12:25

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В Бобруйске начался суд над бывшим мэром города.

В суде Бобруйского района и города Бобруйска началось рассмотрение дела экс-главы горисполкома Андрея Коваленко, который был задержан по подозрению в получении взятки в ноябре 2016 года, сообщает tut.by.

На громкий процесс пришло около 10 человек, примерно половина из них — журналисты. Бывший мэр находится в клетке вместе со вторым фигурантом дела — Эльшадом Ахундовым, владельцем кафе «Апшерон». Он обвиняется в посредничестве при получении взятки. В зале находится его сын Артур, он тоже проходит по делу как обвиняемый.

Напомним, против городского главы сперва было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки лицом, занимающим ответственное положение) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Позже Андрею Коваленко были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 14 (Покушение на преступление, то есть умышленное действие или бездействие лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам). Начальник УВД Могилевского облисполкома Александр Ковальчук сообщал, что бывший председатель Бобруйского горисполкома Андрей Коваленко обвинен в получении взятки более чем в 20 тысяч долларов. Деньги мэр якобы получил в 2015—2016 годах от представителей коммерческих структур за благоприятное решение вопросов, которые находились в его компетенции.

По данным прокурора, озвученным в суде, Андрей Коваленко получил взятку от строительной компании за то, что отдавал ей подряды на ремонт балконов и фасадов. Взятку в 4 тысячи долларов, по версии обвинения, он взял за назначение директора отеля «Турист» Лысаковского, 5 тысяч долларов — за назначение его зама Борисенко, 1 тысячу долларов — за назначение начальника инспекции охраны окружающей среды Денисевича. Бывший мэр также обвиняется в получении взяток за выделение участков под строительство цветочного ларька и автомойку, за заключение договора аренды торгового предприятия, за перевод квартиры в нежилой фонд.

Отец и сын Ахундовы признали свою вину в вымогательстве. Бывший председатель гоисполкома признал вину частично. По его словам, он не брал деньги за назначение директора отеля, подряды на ремонт балконов и фасадов и перевод квартиры в нежилой фонд. По другим эпизодам, сказал он в суде, суммы взяток были другими.

Андрей Коваленко был назначен председателем Бобруйского горисполкома в августе 2014 года. До этого чиновник возглавлял администрацию Октябрьского района города Могилева. Назначение для Андрея Викторовича в город на Березине было не первым — с 2008 по 2010 год занимал должность первого заместителя председателя Бобруйского горисполкома.

В качестве городского главы Коваленко запомнился бобруйчанам стремлением навести порядок в коммунальном хозяйстве и повышенным вниманием к вопросам благоустройства города. Именно при нем в Бобруйске появились первые велодорожки, а сам председатель горисполкома инспектировал качество их покрытия и разметку на велосипеде. В народе нового мэра прозвали «борцом с одуванчиками», так как по его распоряжению газоны в городе, а также участки дворовых территорий выкашивались «под ноль» несколько раз за сезон.

Среди реализованных проектов Андрея Коваленко — завершение реконструкции улицы Крылова, которая длилась несколько лет, строительство и частичное благоустройство Молодежного парка с фонтаном, возобновление проведения конкурса красоты «Мисс Бобруйск», жюри которого он и возглавил. Из нереализованных проектов — строительство мусороперерабатывающего завода и аквапарка, вручение квартиры семье 220-тысячного бобруйчанина, реконструкция городского парка.

Горожанам Андрей Коваленко запомнился как один из самых демократичных председателей горисполкома за всю историю его существования, который в выходные мог пешком прогуляться по городу и пообщаться с местными жителями, интересуясь их проблемами, прислушивался к мнению простых людей и читал комментарии в интернете о своей работе.