Гомельчанину в армии сломали руку и отказываются комиссовать 3 20.06.2017, 14:59

К сломанной руке в военном госпитале добавился целый «букет» болезней.

Гомельчанин Давид Гвоздев попал на срочную службу в армии в Печи, но послужить Родине так и не смог. Почти сразу после присяги у парня странным образом оказалась сломанной рука. Его отправили в госпиталь в Минск с переломом лучевой кости, но после выписки рука так и не стала полноценно работать, более того, Давид обзавелся несколькими хроническими болезнями.

После лечения перелома ВКК признала рядового годным и отправила служить дальше вот с такими диагнозами, с которыми его выписали из госпиталя: посттравматическая невропатия срединного нерва с умеренным парезом сгибателей кисти и пальцев, посттравматическая невропатия лучевого нерва с нарушением чувствительности на тыльной поверхности предплечья и кисти; консолидированный перелом головки лучевой кости, посттравматическая контрактура локтевого сустава, атрофия мышц плеча, предплечья, кисти; острые эрозии луковицы двенадцатиперстной кишки, хроническая язва луковицы двенадцатиперстной кишки (стадия нестойкой ремиссии); искривление носовой перегородки с нарушением функции дыхания, аденоиды 1-й степени, гиперметропия слабой степени. Кроме того, у парня село зрение.

В то же время родители получили оптимистичный ответ из Вооруженных сил о том, что сын «признан годным к военной службе с незначительными ограничениями, имеющиеся у него заболевания в настоящее время не препятствуют прохождению им срочной военной службы».

- Рука у Давида практически не работает из-за неправильно наложенного гипса. Скорее всего, произошло ущемление нерва, от этого рука болит и почти не двигается. Сына мало того что не комиссовали, отправляли в наряды и на работу с неработающей правой рукой, так еще и послали на полигон больного ангиной. И только после обращений в Министерство обороны и Администрацию президента Давида вернули с полигона и снова положили в госпиталь на повторное обследование, - рассказал kp.by отец солдата Павел Гвоздев.

Родители справедливо считают, что если при призыве сын был почти здоров, а сейчас у него куча болезней - значит, они стали последствиями службы в армии и лечения в госпитале.

- Да, с некоторыми формами язвы служить можно. Но кто обеспечит сыну диетическое питание? А насчет руки знакомый врач говорил, что сыну срочно нужна реабилитация, иначе он может остаться инвалидом. Врачи не хотят признавать свои ошибки, из-за этого сын мучается. Какую пользу с такими болезнями он может принести армии? - не понимает отец.

Сейчас, после многочисленных обращений родителей, Давида снова обследуют в Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных сил. Там обещают, что парня внимательно осмотрят специалисты, в том числе гражданские врачи. В понедельник, по словам солдата, его возили на различные обследования, результатов которых еще нет. Удастся ли маленькому Давиду победить систему в виде большого Голиафа, пока непонятно.

Кстати, призывать в армию парня сначала не собирались - давали полгода отсрочки для операции по выравниванию носовой перегородки. Но вдруг в военкомате передумали и забрали в ближайший призыв. Из-за этого, еще до перелома, Давид не раз переболел простудой и ангиной.