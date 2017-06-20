Политзаключенный Иван Ковальчук даже в СИЗО реконструирует замок 1 20.06.2017, 16:09

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Иван Ковальчук

Патриот не сломлен и продолжает заниматься любимым делом.

Уже почти три месяца в СИЗО удерживают 25-летнего студента БНТУ Ивана Ковальчука. Он, вместе с другими обвиняемыми, проходит по так называемому «делу патриотов», пишет nn.by.

Студент-архитектор Иван Ковальчук учился на последнем шестом курсе, даже в заключении он продолжает работать над дипломом, связанным с восстановлением Мядельского замка.

«Мой брат Иван — сильный духом человек. Несмотря на все обстоятельства, которые с ним произошли и происходят в последнее время, он не теряет время зря, — рассказывает брат Ивана Алексей Ковальчук. — Кроме саморазвития (чтения книг и изучения польского языка), он много времени проводит за написанием своей дипломной работы по восстановлению и реконструкции Мядельского замка. Иван окончил 6-й курс архитектурного факультета БНТУ, осталась только защита диплома.

До нашего времени не дошло никаких его изображений, но на основании ранее проведенных раскопок и исследований, в которых Иван и сам принимал участие в составе волонтерской группы, брат проделал большую работу.

На изъятом ноутбуке находится его работа с 3D-моделью замка. Чтобы узнать, как выглядел замок, брат многократно обращался в архивы Швеции, а именно шведы разрушили его. На это его вдохновил и помогал друг Руслан Шошин [журналист польской газеты Rzeczpospolita — Прим.].

Я с уверенностью могу сказать, что это будет крупный вклад в историю Беларуси и ее развитие. Особенно мне было бы приятно узнать, что в скором времени мой сын сможет узнать из школьного учебника, что был Мядельский замок и как он выглядел.

Я очень благодарен за помощь Дмитрию Савельеву, который сам раньше учился в БНТУ i который вызвался помочь Ивану с написанием его работы.

Если это не уникальная дипломная работа, то, наверное, немного было таких случаев. А как наша переписка происходит — смотрите на примере одного из писем».

«И наши власти считают таких людей, которые работают для нашего с вами исторического достояния, преступниками», — возмущается брат Ивана Ковальчука.