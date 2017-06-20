Столтенберг: НАТО будет следить за учениями Беларуси, России и Китая возле границ Литвы 20.06.2017, 16:12

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ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ

Фото: Charter97.org/Иван Межуй

Беларусь в соответствии с Венским соглашением должна обеспечить прозрачность и прогнозируемость маневров «Запад – 2017».

НАТО будет внимательно следить за проведением военных учений поблизости от стран Балтии, включая совместные учения с Беларусью и Китаем, заявил во вторник находящийся в Литве генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает delfi.lt.

Глава Альянса призвал к обеспечению прозрачности при проведении в конце июня совместных учений в Балтийском море военных кораблей России и Китая, а также предстоящих в сентябре учений России и Беларуси «Запад – 2017».

Китайские СМИ в понедельник сообщили о том, что в скором времени три военных корабля примкнут к российским кораблям и вместе проведут учения близ Санкт-Петербурга и Калининградской области. Сообщается, что в них будут задействованы и китайские вертолеты.

Столтенберг журналистам в Йонавском районе сказал, что Альянс внимательно следит за всей военной деятельностью вблизи территориальных вод НАТО.

Россия и Китай совместные учения Joint Sea готовят поочередно с 2012 г., но некоторые наблюдатели обратили внимание, что на этот раз они пройдут в Балтийском море накануне визита лидера США в Польшу. «Мы намерены очень внимательно следить за проведением учений «Запад»... Мы призываем Россию и Беларусь в соответствии с Венским документом обеспечить прозрачность и прогнозируемость. Так мы работаем в формате Совета НАТО-Россия, чтобы у нас было больше прозрачности как в военных мощностях, так и в отношении учений. Это важно всегда, но особенно в настоящее время, когда мы видим большой военный контингент близ границ нашего региона», - указал глава НАТО.

Литовская военная разведка утверждает, что в ходе «Запада» Россия и Беларусь будут имитировать военный конфликт с НАТО, поэтому возможны провокации на границе. На совместной пресс-конференции президент Даля Грибаускайте сказала, что укрепившая военные мощности в Восточной Европе НАТО продемонстрировала решимость обеспечить отражение и оборону, но Литва будет стремиться к еще более быстрому принятию решений и к усилению сил воздушной обороны в регионе.