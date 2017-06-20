Героиня российских протестов решила переехать из Махачкалы в Минск 9 20.06.2017, 16:51

2,627

Студентка из Махачкалы Ольга Точеная стала известной после антикоррупционных митингов в России.

Ольга Точеная запомнилась не только ярким цветом волос, но и смелой разговором с полицейским на митинге в Дагестане, и фотографией задержания, на котором она держит книгу «За вашу и нашу свободу», сообщает «Радио Свобода».

После митингов, как утверждает Ольга Точеная, угрозы продолжились, ее уволили с работы, а к хозяину съемной квартире приходили полицейские и «намекали, что она сумасшедшая», поэтому девушка задумалась о переезде:

«Мне очень нравится повестка последнего митинга. Во-первых, он был антикоррупционный, во-вторых, мы отстаивали свое право на мирные собрания. 26 марта меня тоже задерживали, в этот раз задержали «за мелкое хулиганство» – якобы я ругалась матом, буянила и сопротивлялась. Причем я слышала, как один из полицейских – начальник – говорил, чтобы за митинги протоколы не составляли.

Я положительно отношусь к тому, что никто не стал вступаться за меня, потому что не хотелось бы, чтобы кто-то препятствовал действиям полиции и получил срок, как это было после протестов 26 числа. Наоборот, в интернете я пытаюсь всем объяснить: хорошо, что они не противодействовали полиции. Хотя ребята, которые там были, они мешали пройти все-таки, просто телом загораживали.

Угрозы продолжаются после 26 марта – часто пишут типа «ты будешь бояться выходить на улицу, я тебя убью, напиши свой адрес», но что-то меня это мало пугает, потому что большинство тех, кого я встречаю, поддерживают.

Я уже не учусь в ДГУ, решила уйти, хотя проблем там [из-за митингов] у меня никаких не было. Но после первого митинга меня внезапно уволили с работы. Я работала моделью в Махачкале. А к хозяину квартиры приходили полицейские, намекали на то, что я сумасшедшая.

Я не планирую оставаться в Махачкале, может быть, мы переедем в Минск. Мой муж из Беларуси, в последних протестах он не участвовал (против налога на «тунеядство», в феврале-марте 2017 года), потому что он был в Махачкале, но в протестах в 2010 году он участвовал. Из Минска я буду часто приезжать в Москву».