Подробности ЧП в Испании, где утонул белорус: «В посольстве с билетами не помогли» 82 24.06.2017, 15:06

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Иллюстрационное фото

Жена и дети погибшего милиционера вернутся в Минск благодаря его коллегам и друзьям.

- Саша - самый лучший папа! Он очень любил детей и проводил с ними много времени. Он пример того, каким должен быть отец. Саша многое делал для семьи и был опорой для всех, - с комом в горле в интервью kp.by говорит знакомая погибшего мужчины.

Трагедия произошла в испанском городе Аликанте 20 июня. На этот испанский курорт Александр - сотрудник одного из столичных подразделений департамента охраны МВД - отправился на отдых с женой и двумя сыновьями 5 и 9 лет. Для семьи это была долгожданная, к тому же первая поездка в Испанию. Путешествие организовали сами – в турагентство не обращались.

- Сыновья Саши и Иры купались в море в детских надувных кругах. Внезапно мальчиков стало уносить течением, и родители бросились за ними. Детей удалось спасти. С трудом выбралась на берег и Ира. А вот Саша погиб… Спасатели реанимировали его 20 минут, но спасти не смогли. Он умер на глазах жены и детей, - рассказывает подруга семьи.

Еще в пятницу днем Ирина с детьми находилась в Аликанте. До этого она искала варианты, как добраться домой.

- В субботу Ирина с детьми прилетит прямым рейсом Барселона - Минск. Деньги на билеты собрали коллеги Саши, за что им большое спасибо, - говорит подруга. – К сожалению, в посольстве Беларуси в Испании сказали, что не могут помочь поменять билеты на ближайший рейс и добраться до аэропорта Барселоны. Зато откликнулся на беду неравнодушный белорус, который живет в Аликанте! Он хотел отвезти Ирину с детьми в Барселону. Но с Ирой связалась турфирма, которая оплатила им перелет из Аликанте в Барселону и предоставила там ночевку. Тело Александра доставят в Беларусь позже - после того, как все документы будут оформлены. Эти расходы должна на себя взять страховая компания. Как показало вскрытие, у Александра здоровое сердце, он был трезв.