Пенсии белорусов потратили на отдых в Египте 3 25.06.2017, 8:33

Обнаружились непрофильные расходы в Фонде социальной защиты населения.

Эксперт сайта «Наше мнение» Андрей Сидорук еще в ноябре 2016 года представил мини-исследование на основании данных ФСЗН за 2010—2015 годы, иллюстрирующее, что его непрофильные расходы растут быстрей, чем расходы на пенсии и пособия.

Речь идет о расходах на санаторно-курортное лечение, на профсоюзный спорт и на администрирование фонда. Темпы роста этих «непрямых» расходов существенно превышают темпы роста расходов на пенсии и пособия. Причем темпы эти ускорились именно с образованием дефицита в бюджете Фонда (до 2012 года ФСЗН работал с профицитом).

Исполнение в 2017 году бюджета Фонда только подтверждает эти тенденции, пишут «Свободные новости».

Расходы на выплату пенсий в 2016 г. возросли на 5%, в то время как суммарные расходы на профсоюзный спорт и санаторное лечение — на 14%. При этом эти непрофильные расходы составили почти две трети дефицита Фонда за год. Рост расходов на администрирование Фонда составил 9%, что тоже выше роста расходов на пенсии.

Можно лишь повторить рекомендацию, которая уже неоднократно высказывалась: подумать над обоснованностью определенных статей расходов Фонда или хотя бы над тем, как не наращивать расходы по непрофильным статьям быстрее, чем по основным.

Понятно, что административные расходы не должны расти быстрее, чем доходная часть бюджета Фонда, и в принципе опережать рост средней зарплаты по стране. Что же касается расходов на курортно-санаторное лечение, то они должны не расти, а постоянно сокращаться. В частности, потому, что белорусские санатории и курорты имеют самостоятельные статьи доходов, а расценки на отдых и лечение в них выше, чем на курортах Турции и Египта. Согласно ли наше стареющее население оплачивать путевку, которая достается раз в 5—10 лет, за счет двух лишних лет работы?