Эффектный момент сноса танком столба в Минске попал на видео

Эффектный момент сноса танком столба в Минске попал на видео56
- 25.06.2017, 9:49
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Танк на полном ходу занесло, развернуло и ударило в фонарь.
Вечером 24 июня в Минске прошла репетиция парада, запланированного на День Республики. Во время проезда по проспекту Независимости к месту проведения парада один из танков у станции метро «Московская» врезался в столб.
Один из прохожих случайно снял момент аварии. Танк занесло, развернуло и ударило в фонарь. Танкист, сидевший в люке, можно сказать, родился в рубашке, пишет nn.by.
Счастье, что рядом не было людей и никто не погиб.
Танки двигались по центральному проспекту белорусской столицы на довольно большой скорости и на значительном расстоянии друг от друга.
Возможно, танкист чрезмерно разогнался, а потом сбросил газ. И это, имоверно, произошло на отрезке дороги, на котором одна гусеница попала в воду, а вторая — на сухое место. Однако все это только гипотезы, окончательный вердикт вынесет автоинспекция.
На месте происшествия работала ГАИ.
Сама генеральная репетиция парада началась в 22.00, поэтому по маршруту проспект Машерова — улица Тимирязева — улица Саперов — проспект Победителей — улица Орловская — площадь Бангалор — улица Сурганова — проспект Независимости — проспект Машерова движение было ограничено.