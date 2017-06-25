Эффектный момент сноса танком столба в Минске попал на видео 56 25.06.2017, 9:49

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Фото: citydog.by

Танк на полном ходу занесло, развернуло и ударило в фонарь.

Вечером 24 июня в Минске прошла репетиция парада, запланированного на День Республики. Во время проезда по проспекту Независимости к месту проведения парада один из танков у станции метро «Московская» врезался в столб.

Один из прохожих случайно снял момент аварии. Танк занесло, развернуло и ударило в фонарь. Танкист, сидевший в люке, можно сказать, родился в рубашке, пишет nn.by.

Счастье, что рядом не было людей и никто не погиб.

Танки двигались по центральному проспекту белорусской столицы на довольно большой скорости и на значительном расстоянии друг от друга.

Возможно, танкист чрезмерно разогнался, а потом сбросил газ. И это, имоверно, произошло на отрезке дороги, на котором одна гусеница попала в воду, а вторая — на сухое место. Однако все это только гипотезы, окончательный вердикт вынесет автоинспекция.

Фото: facebook.com

На месте происшествия работала ГАИ.

Сама генеральная репетиция парада началась в 22.00, поэтому по маршруту проспект Машерова — улица Тимирязева — улица Саперов — проспект Победителей — улица Орловская — площадь Бангалор — улица Сурганова — проспект Независимости — проспект Машерова движение было ограничено.