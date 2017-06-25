Названы причины наезда танка на столб в Минске

Названы причины наезда танка на столб в Минске9
- 25.06.2017, 13:33
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Подполковник танковых войск в отставке проанализировал действия механика-водителя.
Вчера в Минске произошла авария с танком Т-72Б. По словам очевидцев, боевая машина нагоняла основную колонну, двигаясь со стороны улицы Филимонова в направлении Волгоградской.
В какой-то момент механик-водитель танка начал сбрасывать скорость, и Т-72Б в районе станции метро «Московская» врезался в дерево и снес фонарный столб.
Происшествие вызвало широкий общественный резонанс, и tut.by, чтобы разобраться в причине ДТП, обратился за комментарием к бывшему военному специалисту.
Подполковник в отставке, который раньше эксплуатировал боевые машины, в том числе танки Т-72 различных модификаций, предположил, что если за причиной аварии не стоит техническая неисправность, то виной ДТП могли стать ошибочные действия мехвода.
Скорее всего, механик-водитель больше чем нужно зажал правый фрикцион, зачем-то предприняв попытку поворота, наверное, хотел выровнять танк в полосе.
Чтобы совершить такой маневр, нужно было выжимать более плавно и не на такой скорости. Езда на больших скоростях по асфальту довольно опасна для 44-тонной боевой машины, особенно если асфальт — мокрый. В этих условиях боевая машина ведет себя «как корова на льду».
Также подполковник запаса не исключил возможность резкого ухудшения самочувствия механика-водителя. Минобороны пока не назвало официальную причину аварии, поэтому мы можем только предположить, что могло произойти.