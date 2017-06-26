Очевидцы рассказали новые подробности наезда танка на столб в Минске 24 26.06.2017, 9:51

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Один из очевидцев успел пообщаться с танкистом из злополучного экипажа.

Танк, который ехал в центр города на генеральную репетицию, врезался в дерево в окрестностях метро «Московская» и снес фонарный столб на проспекте Независимости. Танкист, который сидел в люке, просто чудом уцелел.

«Он был растерян, напуган, совсем молодой парень. Я у него спросил - как долго в армии? Он говорит - 8 месяцев. Я спросил - после учебки? Он говорит - да, последние месяцы в Печах был. То есть фактически после учебки человек», - рассказывает «Белсату» очевидец Геннадий Ермолович.

К счастью, рядом со столбом не было людей, а потому никто не пострадал.

Как видно на видео, снятом одним из наблюдателей на репетиции, колонна танков двигалась по центральному проспекту столицы на довольно большой скорости. Выпускник Свердловской высшего танково-артиллерийского училища Сергей Возняк в этой ситуации допускает человеческий фактор, но полагает, что причиной ДТП, скорее всего, стала техническая неисправность.

«Теоретически механик, водитель танка может быть виноват, если он резко потянул бы на себя рычаг и зафиксировал правую гусеницу. Но в этом случае он должен быть абсолютно неадекватным человеком. Ведь на скорости около 50 километров в час вряд ли адекватный человек стал бы так делать», - делится своим мнением журналист, майор танковых войск в запасе Сергей Возняк.

Репетиция - репетицией, однако главное - безопасность, говорит Сергей Возняк, ведь машина весом более 40 тонн вообще не должна ездить, к тому же с максимальной скоростью, по главному проспекту Минска. Еще одной трагедии было бы не избежать, если бы работники ГАИ не задержали явно нетрезвого прохожего, который бросался накануне под гусеницы танков возле ЦУМа.

К 3 июля готовятся не только власти, но и оппозиция. Так, политик Николай Статкевич планирует провести акцию протеста, которая начнется в 14 часов на Октябрьской площади с минуты молчания по тем, кто погиб, освобождая столицу Беларуси в июле 44 года.

«Это печальная и трагическая дата. Ведь Беларусь потеряла в той войне треть населения. Каким образом это нас приблизило к независимости? Не сказал бы», - отмечает политик и офицер запаса Николай Статкевич.

Однако власти считают иначе и предлагают отметить праздник с помпой: в мае Лукашенко призвал устроить мероприятие, которое бы надолго осталась в памяти людей.

«Средств на это жалеть не надо, тем более это не такие большие средства по проведению военного парада», - заявил Александр Лукашенко.

А вот насколько это большие деньги, в Министерстве обороны не сообщают. На запрос журналистов «Еврорадио» в ведомстве ответили, что стоимость парада не превышает средств, которые государство выделило из республиканского бюджета на содержание Вооруженных сил. Согласно же подсчетам специалистов, один километр дороги, покрытие которой каждый раз во время проведения таких парадов и репетиций портит военная техника, в Беларуси стоит около трех миллионов долларов. В том числе и эта статистика вдохновила белорусов на шутку. Пользователи социальных сетей отреагировали на вчерашний испорченный асфальт и даже пожалели сбитый танком столб.