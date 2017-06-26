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Минобороны наконец объяснило, почему в Минске танк врезался в столб

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  • 26.06.2017, 11:38
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«Виноватых» нашли, но таких – что наказать их не получится.

Напомним, вечером 24 июня в Минске прошла репетиция парада 3 Июля. Во время проезда по проспекту Независимости один из танков у метро «Московская» врезался в столб.

Человек на улице случайно снял момент аварии. Танк занесло, развернуло и ударило в фонарный столб. Танкист, сидевший в люке, можно сказать, родился в рубашке:

Как сообщили nn.by в пресс-службе Министерства обороны РБ, главной причиной аварии во время репетиции парада стали сложные погодные условия, а конкретно — скользкая дорога после ливня.

«Уже приняты все возможные меры, чтобы такое больше не повторилось: проведены дополнительные инструктажи и специальные занятия ответственных людей. Проверка по делу еще идет, согласно ее результатом будут приняты соответствующие решения и меры. Одно теперь возможно сказать точно: техника была исправна», — прокомментировал пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны, полковник Владимир Макаров.

Следует отметить, что танк на мокром асфальте может настолько же заносить, как автомобиль на льду. Танк, попавший в аварию, двигался с большой скоростью.


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