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Жители Ружан держатся за работу с зарплатой $ 30

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  • 27.06.2017, 8:00
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Еще десять лет назад мебельная фабрика в Ружанах считалась образцовой.

Предприятие обеспечивало своими диванами и столами Россию, Казахстан и Кыргызстан — на экспорт шло до 80% продукции.

В настоящее время у предприятия более $ 1 млн долга

Фабрика работает на склад, а работники жалуются на отпуск.

«Мы с 1-го мая стоим на простоях, наверху контора работает, а мы стоим. И раньше нам хотя бы полтора миллиона платили, а сейчас вообще по 60 рублей», — рассказали «Белсату» работницы предприятия.

Найти же другую работу в Ружанах не так просто — помимо мебельной фабрики рядом только колхоз и санаторий, в котором на данный момент вакансий нет.

«У нас была ярмарка вакансий, проводил райисполком, предложили на ферму одному человеку, остальные — все места надо ждать до сентября-октября», — жалуются работницы.

С чего начался кризис?

Производство на предприятии начало падать еще шесть лет назад, так как продавать мебель за границу, как раньше, уже не удавалось. К тому же во время инвентаризации на складах фабрики обнаружили недостачу на Br 600 млн. (неденоминированных) и обвинили в ней бывшего заведующего состава Владимира Кушнарева и его жену.

Фабрика подала на бывшего начальника состава в суд

Теперь он должен выплатить Br 270 млн. (неденоминированных) убытка. Владимир своей вины не признает и отмечает, что он физически не смог бы вынести со склада продукции на такую сумму.

Чтобы разобраться с долгами, руководство решило продать частнику один из двух мебельных цехов — правда, суммы договора и имя нового владельца директор не называет.

«Пока договор не заключен, никаких разглашения военной тайны, если будет заключен договор точно — пожалуйста», — поделился с «Белсатом» директор мебельной фабрики Василий Борис.

Работников новость не очень порадовала

Смена владельца не гарантирует того, что люди останутся на своих рабочих местах.


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