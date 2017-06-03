Видеохит: В Лимпопо слон устроил «песочные ванны» стаду носорогов 3.06.2017, 10:39

Чтобы отогнать носорогов от еды, слон начал кидаться в них палками и песком.

Жадный слон-хулиган, который не захотел делиться с носорогами пищей, пошел на хитрость, чтобы отогнать конкурентов подальше.

Кадры, снятые в провинции Лимпопо в Южной Африке, показывают, как носороги с удовольствием подкреплялись пучками рассыпанной по земле свежей травки. Именно за этим занятием их и застал слон, сообщает 120.su.

Поначалу он кинул в носорогов палкой, но это мало их побеспокоило, тогда наглец перешел к более решительным мерам и принялся метать в противников горсти песка. В итоге носороги сочли за лучшее убраться восвояси, а торжествующий победу слон приступил к трапезе.