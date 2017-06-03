Минобразования о графике «под Колю»: Одни плюсы 10 3.06.2017, 21:37

Фото: vgr.by

Чиновникам пришлось по душе «нововведение» диктатора.

Министерство образования Беларуси считает, что в школе оптимально начинать уроки в 9.00, а факультативы и классный час — в 8.00. Об этом в ходе онлайн-конференции в Белтелерадиокомпании заявила начальник управления общего среднего образования министерства Светлана Уклейко. По ее словам, начало уроков в 9 часов принесет только плюсы. Например, классный руководитель сможет провести еще до их начала классный час, пишет belaruspartisan.org.

«Можно прийти на факультативные занятия, — говорит чиновница. — Тот, кто их не посещает, придет в школу к 9.00».

Светлана Уклейко говорит, что в данном случае речь идет не столько об изменении времени начала занятий, сколько о том, чтобы рационально составить расписание и внутри школы правильно перераспределить занятия. «Сейчас задача руководителей учреждений образования — посмотреть на все очень внимательно и просчитать, как организовать процесс исходя из возможностей учреждения», — говорит представительница Минобразования. Она отмечает, что руководители школ должны подумать, чтобы от нововведения не пострадали дети, которые учатся во вторую смену.

Как известно, первым озвучил предложение начинать занятия в школах в 9 часов Александр Лукашенко. Он считает, что это благоприятно скажется на здоровье детей. Правда, потом признался, что его младший сын Николай с этим не согласен. Но у Министерства образования не хватило смелости сказать Лукашенко, что он не прав, и что решение и переносе занятий не такое простое. Однако все равно вывернулись...