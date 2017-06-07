Активист из Сморгони ставит на место «палаточников» 3 7.06.2017, 13:54

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«Палатка» №6 считает, что может не исполнять международных требований по соблюдению прав человека.

Сморгонский правозащитник Алесь Дергачев обратился в «палату представителей», чтобы те поспособствовали исполнению решений и рекомендаций международных организаций в области прав человека, сообщает «Радыё Свабода».

Дергачев потребовал объяснить, когда в Беларуси начнет действовать норма права, которая бы гарантировала реализацию решений международных организаций по поводу обращений граждан Беларуси.

Александр Дергачев обратился в комиссию по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации «палаты представителей» и заявил, что в Беларуси отсутствует норма права, которая бы гарантировала реализацию постановлений, рекомендаций или решений международных организаций по поводу обращений граждан Беларуси.

«Я написал «парламентариям» свое мнение, согласно которому статья 61 Конституции Беларуси фактически гарантирует гражданам только почтовую услугу - доставку обращений в международные организации, а не защиту их прав. Поэтому просил сообщить, какие меры намерена принять комиссия, чтобы граждане Беларуси реально могли защищать свои права в международных организациях. Тем более что Беларусь не выполнила ни одной рекомендации Комитета ООН по правам человека, количество которых исчисляется уже десятками».

Ответ Дергачев получил от председателя комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации «национального собрания» Республики Беларусь Андрея Наумовича. В нем Наумович подчеркивает, что международными договорами, ратифицированными Республикой Беларусь, не оговаривается обязательность выполнения государством постановлений, рекомендаций, решений международных организаций.

«Я и спрашивал, какие меры намерена принять комиссия, чтобы граждане Беларуси реально могли защищать свои права через международные организации. А мне, по сути, ответили, что граждане Беларуси имеют право только пожаловаться».

По Дергачева, комиссию устраивает положение, когда Республика Беларусь игнорирует рекомендации о конкретных нарушениях, например, Комитета ООН по вопросам прав человека.

«Но из содержания статьи 61 Конституции следует, что, чтобы граждане Беларуси реально могли защитить свои права через международные организации, нужно принимать внутригосударственное закон об обязательности вердиктов международных организаций по поводу жалоб граждан. Таким образом, статья 61 Конституции Республики Беларусь никогда не действовала и пока не будет действовать. Субъекты законодательной инициативы в сложившихся условиях государственного управления проявлять инициативу в восстановлении действия этой статьи Конституции просто боятся. С инициативой мог бы выступить правитель страны, но очевидно, что он в такой постановке вопроса не заинтересован».