«Беларусь на грани грандиозного шухера» 1 7.06.2017, 22:19

Россияне в сети обсуждают возможность переехать в Беларусь на ПМЖ.

Россияне в сети обсуждают возможность переехать в Беларусь на ПМЖ. Мнения участников форума разделились: одни нахваливают натуральные продукты и доброжелательных белорусов, в которых сразу влюбились. Другие отговаривают: не путайте туризм и эмиграцию.

«Салідарнасць» отобрала самые интересные высказывания.

«Живем в Беларуси четвертый год. В РФ ни ногой!»

«Если Вы считаете, что Беларусь по продуктам выбивается из основного тренда, то Вы сильно ошибаетесь. Потому что «…пальмовое масло, соевая колбаса, гормональные куры…» - это общемировая тенденция, причем в Европе уже давным-давно. Не стройте иллюзий. «Последний могиканин» в натуральности продуктов был СССР».

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«Живем 4-й год, как было всё натуральное, так и осталось, тренда на ухудшение качества продуктов нет, по сравнению с РФ (Ижевск) небо и земля, там вообще есть ничего невозможно, и это при ценниках 1.5−2-2.5 раза выше… В РФ ни ногой!!!»

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«У нас бабушка ездила в прошлом году к дочери в Минск, ей там вообще не понравилось. Там как раз снегу навалило, что люди автобусы толкали. И она такая, в норковой шубе, в замшевых сапогах. А там каша снежная по колено. Говорила ей, надевай пальто или пуховик, зачем там шуба. Конечно, ей и не понравилось!:)) А мы, как только въехали в РБ, как увидели, в каком тех. состоянии находится страна, как попробовали продукты, с людьми пообщались - сразу влюбились. Но это Витебск. Надеюсь, Брест тоже приглянется».

«Если вам 25−30 лет, не стоит эту страну рассматривать для жизни»

«Беларусь - страна хорошая, никто не спорит. Только туризм и эмиграцию путать не стоит. Продукты - это только часть жизни. Маленький кусочек. Основное — место получения дохода. И возможность самореализации. Если вам за 45−50, и у вас выработан вредный стаж, то самое место. А если 25−30, то не стоит эту страну рассматривать для жизни. Уверен, что матушка Россия имеет массу хороших городов и весей. Сто раз подумайте. Приедьте, осмотритесь, воздух понюхайте. Обязательно уточните о возможности трудоустройства».

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«Приехал с «Комаровки», какие там супер-гипер-маркеты, могут с ней сравниться? Видишь глазами все это великолепие и разнообразие, вкусные запахи и ароматы, как магниты притягивают к прилавкам».

«Все работодатели ищут супергероя, который придет и сделает невозможное»

«И в Минске уже тоже делать нечего. Все, кто лет пять из регионов приехал и не сумел купить квартирку в кредит, разъезжаются по домам. Зарплаты упали, аренда высокая. Безработица. Можно откликнуться на вакансию и три месяца ждать, пока тебе что-то ответят. А может, и не сделают оного, ибо повесили объявление для изучения спроса, чтобы работающих постращать. Все работодатели ищут супергероя, который придет и сделает невозможное — через поднятие оборота компании вытащит страну из пропасти.

Готовьтесь, что требования даже на самую малую вакансию будут огого, много подтверждающих документов, масса стандартных вопросов на собеседовании, которые, в общем-то, о вас и перспективах ничего не говорят. А зп предложат на уровне 25 000 российских рублей.

Продукты, дороги, климат - все это ерунда. Люди. Вы через некоторое время заметите их уникальную черту — памяркоунасць. Это значит мерцание или затухание. Все приторможенные слегка. Все очень медленно, даже в Минске. Думаю, делают, движутся. Нерешительность во всем…»

«С работой напряг. Зарплаты не растут уже года три»

«Ребята, даже не думайте в РБ соваться. Страна на грани грандиозного шухера. Все, что вы видите как туристы — красота, чистота, спокойствие. Все это может оказаться временным явлением. И пока что лето). Осень в этих краях - самое депрессивное время, особенно ноябрь. Это что касается погоды. С работой напряг. Если вы, конечно, не какой-то редкий спец. Но с этим и в РФ можно хорошо устроиться. Зарплаты не растут уже года три. А цены после смены дензнаков и появления копеек растут каждый день. Притом и на социально значимые товары. Если раньше объясняли ростом $, то сейчас вообще никто ни чем себя не утруждает. Просто добавляют от копейки до рубля в цену.

Многие продукты уже как в РФ начинают делать не пойми из чего. Или тягают под видом своих из Европы. Недвига стоит атомных денег, проценты на кредит атомные. Единственное послабление — авто можно купить по карману. Близость с заграницами перестала давать свой эффект — не за что туда ездить. Минск как город так себе. Могилев — страшная безработица. Витебск еще чуток держится. Брест и Гродно раньше челночили, теперь это уже не интересно, и таких прибылей не дает. Гомель на грани балансирует как большая деревня. Середнячок. Народ с недавнего времени повалил по домам в регионы. Дорого стало снимать квартиру и еще как-то жить. Так что подумайте сто разков, прежде чем сюда ехать».