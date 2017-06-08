«Политика Лукашенко – лезть во все дырки» 2 8.06.2017, 10:36

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Что обсудят наедине белорусский диктатор и Назарбаев?

Александр Лукашенко 8-9 июня совершит рабочий визит в Казахстан, где примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

Запланирована и двусторонняя встреча белорусского правителя с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Рабочий визит Лукашенко в Казахстан сайту zautra.by прокомментировал политолог Валерий Карбалевич:

— Беларусь стремится попасть в любые организации, где ее только принимают. Тут и ШОС, и Движение неприсоединения. Лукашенко приезжал в Турцию и на заседание исламских государств, хотя никакого отношения мы к ним не имеем. Вот такая политика Беларуси – лезть во все дырки. Я не думаю, что это плохая политика, она вполне правильная, надо активно развивать внешний вектор. Другое дело, что пока отдача от всех подобных контактов не слишком большая: чем интенсивнее внешнеполитическая деятельность Беларуси, тем хуже ситуация в экономике. Пока все эти попытки находить все новых и новых партнеров сотрудничества не ведут к практическим результатам, особенно в экономике.

Что касается ШОС, то в этой организации все страны, с которыми у Беларуси довольно неплохие отношения. Во всяком случае, там не будут критиковать за ситуацию с правами человека, поэтому Лукашенко с удовольствием ездит туда.

— Что могут обсуждать тет-а-тет Лукашенко и Назарбаев?

— Раз в год они должны встречаться, вести переговоры. Так что это будет вполне рутинная встреча, рутинный саммит, я не ожидаю каких-то серьезных договоренностей.

— Есть ли вопросы союзной интеграции в рамках ЕАЭС, которые необходимы для обсуждения именно между правителями Беларуси и Казахстана?

— Я не вижу ни особых проблем, которые нужно срочно решать, ни прорывных перспективных решений, которые можно осуществить. Тут даже от президентов мало что зависит. Просто разное географическое и геополитическое положение мешает более тесному сотрудничеству, поэтому слишком много от переговоров ждать не стоит. Что касается степени личного доверия между двумя правителями, то оба они в этом плане не конфликтны между собой.

— Отличаются ли отношения между Лукашенко и Путиным и Лукашенко и Назарбаевым?

— Безусловно, отличаются. У Беларуси и России огромная степень взаимозависимости. От России в огромной степени зависит белорусское благополучие, поэтому и огромное количество конфликтов, конфликтное поле гораздо шире. А у Беларуси и Казахстана такого конфликтного поля нет. И я не думаю, что в отношениях между Казахстаном и Беларусью в ближайшем будущем что-то поменяется.