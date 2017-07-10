В Кремле «приняли к сведению» публикацию «Новой газеты» о внесудебных казнях в Чечне 10.07.2017, 14:59

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Фото: AP

Журналисты настаивают на возбуждении уголовного дела, чтобы проверить достоверность указанных фактов.

В Кремле приняли к сведению информацию «Новой газеты» о массовой казни в Грозном в ночь на 26 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает novayagazeta.ru.

«Да, мы видели эти сообщения, которые были опубликованы в одной из газет, мы приняли их к сведению, также мы приняли к сведению опровержения этой информации, которые были сделаны органами внутренних дел Чеченской республики. Информация носит достаточно анонимный характер, непонятны источники информации», — сказал Песков.

9 июля «Новая газета» опубликовала имена 27 человек, которых расстреляли в Чечне без предъявления обвинений. Однако, по нашим сведениям, речь может идти о 56 жителях республики. Все эти люди были задержаны в разное время, но дата смерти у них одна — ночь с 25 на 26 января.

В эту ночь все задержанные содержались в Грозном на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. По имеющейся информации, их расстреляли и развезли по различным кладбищам, в том числе христианским, и закопали в наспех вырытых могилах. Изучение списков задержанных свидетельствует о том, что решение об убийстве принималось спонтанно.

По данным «Новой газеты», в то время на территории ППС находились первый заместитель министра МВД по ЧР Апти Алаудинов, командир СОБРа «Терек», начальник личной охраны главы Чечни Абузейд Висмурадов, командир ППСП им. А. Кадырова Аслан Ирасханов и начальники ОМВД России по Чечне тех районов, в которых были зарегистрированы задержанные.

«Новая газета» настаивает на возбуждении уголовного дела, в рамках которого можно будет проверить достоверность указанных фактов.