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Белорусский МИД ждут сокращения

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  • 10.07.2017, 17:04
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МИД сократит число диппредставительств Беларуси за рубежом.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей не исключил закрытие некоторых неэффективных дипломатических представительств страны за рубежом. Об этом он заявил после церемонии открытия посольства Нидерландов в Беларуси, пишет «Белорусы и рынок».

— Возможно, будем вносить Лукашенко предложения по закрытию каких-то неэффективно действующих загранучрежедений. Возможно - по открытию новых загранучреждений в тех странах, которые являются перспективными для Беларуси, - сообщил Макей.


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