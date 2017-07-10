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Белорусские и китайские спецназовцы проведут совместную тренировку

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  • 10.07.2017, 17:11
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Фото: bymedia

Такая тренировка будет организована впервые.

Совместная антитеррористическая тренировка подразделений специального назначения внутренних войск МВД и Народной Вооруженной полиции КНР "Единый щит - 2017" пройдет в Беларуси 11-18 июля, сообщили БелТА в пресс-службе внутренних войск МВД.

В Беларуси тренировка будет организована впервые. Ее официальное открытие состоится в Минске.

"В течение следующей недели спецназовцы двух стран проведут целый ряд занятий, обменяются опытом проведения специальных операций", - рассказали в пресс-службе.

Программой совместной тренировки предусмотрены отработка действий подразделений специального назначения в контртеррористической операции по пресечению деятельности незаконного вооруженного формирования, задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников, выполнение индивидуальных и групповых упражнений тактической стрельбы из стрелкового оружия, а также многое другое.

В заключительный день, 18 июля, на полигоне оперативно-тактической подготовки Института переподготовки и повышения квалификации Университета гражданской защиты МЧС пройдут комплексное тактическое занятие и церемония закрытия совместной тренировки.


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