Ремонт могилевского моста стал «золотой жилой» для чиновников 1 10.07.2017, 17:56

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Рабочие заявляют, что «без откатов не обошлось».

Ремонт моста через Дубровенку на проспекте Мира в Могилёве начался 11 мая. Движение частично перекрыто и осуществляется лишь по двум полосам из четырёх. На прошлой неделе строители отпраздновали окончание первой половины работ и открыли для пользования отремонтированную часть дороги. Правда, здесь же они искали случая для встречи с негосударственной прессой, чтобы поделиться наболевшим – дорога выглядит богато, но не очень функционально и эстетично, пишет 6tv.by.

Дело в том, что неожиданно для них самих на объекте появилось достаточно высокое каменное ограждение, которое, как утверждают на условиях анонимности ремонтники, не было предусмотрено первоначальным проектом. Их удивило то, что вместо обычного бетонного бордюра или отбойника им приказали установить дорогой гранитный камень. Из-за этого, как говорят строители, стоимость ремонта возросла до заоблачных цен. Длина гранитного ограждения составляет около 120 шагов, а один такой «шаг» стоит не менее 1 тысячи долларов США. Это без учёта работы.

Кроме того, подобные ограждения должны быть «замонолитены», то есть, забетонированы в основание. Однако в данном случае гранит стоит просто на бетонной плите моста и лишь прижат тротуарной плиткой с одной стороны и асфальтом с другой. Это значит, что в случае аварии гранитный камень сразу же выскочит из своего паза и даже подцепит за собой следующий, усугубив возможные нежелательные последствия.

Также рабочие сетуют, что камни стоят не достаточно ровно, так как между собой ничем не соединены, что является, по их словам, нарушением норм. Не факт, что мост будет принят государственными надзорными органами, если только автор затеи не включит административный ресурс. Тротуарный бордюр должен делаться «по шнурку», здесь же даже невооружённым глазом видно, что каменный барьер немного «играет»:

Достаточно опасной они считают и высоту гранитного камня. Теперь водители боятся «терануть» своё авто об этот отбойник и берут постоянно левее, сужая соседнюю полосу, что делает ремонт совершенно бессмысленным.

Ну и самое главное, чем возмущены ремонтники – решение ставить именно такие гранитные камни, якобы принял лично губернатор Могилёвской области. Правда, при этом рабочие не совсем осведомлены, кто именно им является. Фамилий они не знают, но точно знают, что приказ поступил от самого высокого начальника. В разговоре с корреспондентом «Магілёўскага рэгіёна» они выразили уверенность и в том, что «без откатов не обошлось, а камень этот здесь не нужен вообще». В данный момент идёт ремонт второй половины моста. Первым делом выковыряли старый тротуарный бордюр на место которого снова планируют привезти дорогущий гранит. Рабочие просят, чтобы кто-нибудь обратился в Госконтроль.