Житель Мозыря отправил в ГАИ письмо с «порнографическими рисунками» 5 10.07.2017, 17:55

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Таким образом мозырянин отреагировал на повестку о явке в отдел ГАИ.

В конце марта сотрудники калинковичского ГАИ остановили 37-летнего жителя Мозыря, который в состоянии алкогольного опьянения шел по проезжей части, при этом без световозвращающего элемента. Инспекторы составили на мужчину протокол за нарушение ПДД и отпустили, сообщается на сайте УВД Гомельского облисполкома.

Однако штраф нарушитель платить и не собирался.

Получив повестку о явке в отдел ГАИ Мозырского райисполкома, мужчина нарисовал на листе бумаги «порнографические изображения» и, подколов повестку, отправил письмо обратно в ГАИ.

6 июля в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 343 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера). Мужчина отпущен под обязательство о явке, ему может грозить до 6 месяцев ареста.

Сам он пояснил, что был очень зол на сотрудников за составленный на него протокол.