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Гангста-патриотизм - новый стиль России

  • Игорь Эйдман, Facebook
  • 10.07.2017, 18:11
Игорь Эйдман

Именно гангста-патриотизм исповедует Путин, он же крестный отец гангста-империи.

Илья Глазунов на много лет пережил свой лубочно-патриотический стиль: святые, цари, русские мальчики с выпученными глазами, березки и маковки церквей; культ деревенской архаики, антисемитизм, православие, национал-романтизм. Во время перестройки большинство политиков-патриотов следовало этому романтическому стилю. Недаром их идейными вождями были в основном писатели и художники: Солоухин, Распутин, Белов, тот же Глазунов.

Эта ранняя патриотическая волна в российской политике потерпела полное фиаско на первых же свободных выборах в 1990 году. Тогда россияне отказали национал-патриотам в поддержке. Проиграл и Глазунов, выдвинувший свою кандидатуру на Съезд народных депутатов РСФСР. В общем лубочно-романтический патриотизм россиянам в душу не запал. Стиль, который создали Путину те, кто посадил его в президентское кресло, был совсем другим. Его можно назвать гангстерским патриотизмом или гангста-патриотическим стилем. Никаких сантиментов и розовых соплей. Культ силы, хамской самоуверенности, бандитской агрессивной наглости. Эй вы, гейевропейско-америкоские исламисты-бандеровцы: "в глаза смотри, в сортире замочим, обрежем, так чтобы не выросло, отбуцкаем за углом, замучаетесь пыль глотать, доктора пришлем, дебилы, б...!". Это было попадание в десятку. Такой стиль стал мегапопулярным и обеспечил путинскому режиму успех в стране уголовного шансона, где практически каждый, если сам не сидел, имеет родственников или друзей, прошедших через лагеря.

Именно гангста-патриотизм стал основным стилем телевизионных программ, определил стилистику поведения российских чиновников и дипломатов, всей внешней политики России. Именно его исповедует национальный лидер, он же крестный отец гангста-империи.

Игорь Эйдман, Facebook


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