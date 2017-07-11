Пусть едет назад в Александрию! 3 11.07.2017, 9:00

Зажравшиеся Дрозды довели белорусов до нищеты.

О кризисе белорусской экономики лучше всего рассказывают не сухие статистические данные, а истории о том, как пытаются выживать обычные семьи. На днях одна такая история – о семье из Глусского района Минской области – буквально потрясла интернет.

Хлеб с чаем, на обед – суп, вечером – каша или чай… Это не описание тюремного меню из эпохи Жана Вальжана – это рацион белорусской семьи в 21-м веке.

Прокомментировать социальную ситуацию в белорусских регионах сайт Charter97.org попросил координатора БХД в Витебске, учителя с 36-летним стажем Татьяну Северинец:

- Конечно же, я читала историю этой несчастной семьи и просто потрясена. Потрясена не просто конкретной ситуацией конкретных людей, а ситуацией в стране в целом. Ведь то, что происходит в Глуске – это не исключение, а правило для белорусских регионов. Люди должны выживать на те копеечные зарплаты, пенсии или пособия, которые государство соизволило им выделить за их труд.

И проблема не только в размере пенсий и зарплат в Беларуси. Проблема еще и в том, что у нас в стране непропорционально высокие цены на продукты первой необходимости. Они намного выше, чем у соседей и продолжают расти. Я знаю пенсионерку, которая получает 320 рублей пенсии – и у нее во второй половине месяца не остается на руках ничего.

Да что тут далеко за примерами ходить? Я сама получаю неплохую по белорусским меркам пенсию. Но нам двоим с мужем наших 340 рублей в месяц вообще не хватает! После оплаты коммуналки за квартиру и лекарств мужу (только на них уходит до 100 рублей) денег практически не остается. С 20 числа каждого месяца мы без преувеличения живем на хлебе и воде – совсем как в том интервью из Глуска. Я не говорю уже ни о каких витаминах, овощах, фруктах, мясе. Это все невообразимо дорого. Не каждый, у кого нет своего огорода, теперь может себе это разнообразие позволить!

Но так живут не только пенсионеры. У меня у каждой из дочерей по трое детей. Так им тоже не хватает на жизнь до конца месяца. Иногда приходится даже за телефон им заплатить – а самой сидеть, молчать без связи.

То, что у нас в регионах такая ситуация – это абсолютно полностью вина властей. Белорусы готовы работать и зарабатывать, но в регионах просто нет работы, а если есть, то реальная зарплата часто не больше 100 рублей. Да какое там 100?! Уже и за 60 рублей в месяц люди работают! А сколько таких ситуаций, когда два взрослых человека из-за безработицы должны жить на детское пособие. Или на пособие по инвалидности. Вот уж действительно парадокс: люди должны радоваться и благодарить судьбу за то, что семье есть инвалид.

Это просто ужас! И есть к властям только один вопрос: почему мы, «процветающая страна», так живем? Почему мы не можем ездить на отдых? Почему денег хватает только на самую простую еду, а на культуру, театр, книги – уже нет?

Выход здесь один: мы должны организоваться и требовать у тех, кто зажрался (не побоюсь этого слова) в своих Дроздах – отдайте народу то, что ему принадлежит. Пусть Наталья Качанова выйдет из своего уютного домика, построенного наверное потому, что «крутилась на двух работах», и поживет на зарплату или пенсию простого белоруса. Пусть почувствует настоящий уровень жизни в нашей стране, узнает, какие на самом деле цены в магазинах, на что хватает ничтожной ежемесячной подачки от государства.

Я сейчас нахожусь в витебском микрорайоне Билево. Так здесь на улицах – одни только женщины. Мужчин как войной выкосило! Кто уехал на заработки в Россию, кто в Европу. Потому что в Беларуси прокормить семью просто невозможно. А эта мадам Кочанова еще и упрекает белорусов, что не хотят «крутиться на 2-3 работах». Да могут и умеют белорусы крутиться – вы им просто никакой работы не даете!

Сделать здесь можно только одно: выходить и требовать у правительства достойной жизни.

- А вот Лукашенко считает, что еще не все резервы из белорусов выжаты, и на выходных сам потребовал, чтобы люди благоустраивали регионы, «поднимали» свои малые родины…

- И дай Бог, чтобы на этой волне он навсегда вернулся в свою Александрию! Вот пусть и едет на свою малую родину, скатертью дорога! Пусть он направит этот призыв на «себя любимого», вернется в Александрию и «поднимает» ее.

Даже может построить себе там новое жилье вместо той хатки, в которой родился. Только перед этим пусть отдаст все свои 17 резиденций детям белорусов, которые могли вы отдыхать в этих построенных на народные деньги дворцах.