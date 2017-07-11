Лукашенко подмял под себя рыболовные угодья 9 11.07.2017, 20:24

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Теперь только диктатор может сдавать в аренду участки рек.

В Беларуси приняты меры для «рационального использования» рыболовных угодий. Соответствующий Указ № 247 Лукашенко подписал 11 июля, сообщает пресс-служба правителя.

Документ устанавливает порядок передачи в аренду рыболовных угодий — озер, естественных водоемов и земельных участков по согласованию с правителем Беларуси.

Кроме того, внедряется комплексная схема размещения поверхностных водных объектов — прудов и обводненных карьеров, пригодных для ведения рыбоводства, на основании которой местные Советы депутатов будут передавать их в аренду.

«Указ позволит рационально использовать рыболовные угодья и земельные участки, необходимые для ведения рыболовного хозяйства, а также повысить эффективность использования прудов и обводненных карьеров», — говорится в обосновании к указу.

В пресс-службе также отметили, что для того, чтобы белорусы могли и дальше «реализовывать свое право на бесплатное любительское рыболовство», документом предусматривается не передавать в аренду участки водотоков — реки, ручьи, каналы.