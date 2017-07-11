Купчина пролетела мимо должности генсека ОБСЕ 11.07.2017, 21:58

Новым главой ОБСЕ станет дипломат из Швейцарии.

Страны, входящие в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), согласовали кандидатуру нового генерального секретаря, сообщил на пресс-конференции 11 июля министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, председательствующий сейчас в организации. По его словам, страны консенсусом поддержали предложение Австрии утвердить на этот пост швейцарского дипломата Томаса Гремингера, передает РБК.

Стороны также согласовали назначения на три других пустующих поста. Пост комиссара по делам национальных меньшинств займет бывший генсек ОБСЕ Ламберто Занньер. На пост представителя по свободе СМИ должен быть назначен француз Арлем Дезир, а представительница Исландии Сольрун Гисладоттир займет пост директора Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ), которое занимается мониторингом выборов. Решения были согласованы на неформальном саммите министров иностранных дел в австрийском Маурбахе.

Пост генсека был вакантным с 1 июля, когда истекли полномочия Занньера. Вакансия верховного комиссара по делам национальных меньшинств была не занята с августа прошлого года, когда истек срок полномочий Астрид Турс. Срок полномочий представителя по вопросам свободы СМИ Дуньи Миятович истек в марте.

Согласование их преемников затянулось. «Это было большим вызовом последних месяцев, даже лет», — отметил Курц на пресс-конференции (цитата по Reuters).

Напомним, на высокую должность в ОБСЕ претендовала и белорусская дипломатка Елена Купчина. Однажды ее имя в списке не упоминается. На сегодня она возглавляет посольство Беларуси в Австрии и по совместительству в Хорватии, а также представляет Беларусь в ОБСЕ и других международных организациях, работающих в Вене.

Бывший белорусский дипломат Валерий Ковалевский написал в своем «Фейсбуке», что препятствием стали репрессии в Беларуси.