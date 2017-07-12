В Польше вспомнили жертв погрома в Едвабне 12.07.2017, 9:18

3,425

10 июля 1941 года в Едвабне от рук местных жителей погибли более 300 евреев.

76 лет назад - 10 июля 1941 - в Едвабне были убиты более 300 евреев. Погром произошел на территории Польши, которая в то время находилась под немецкой оккупацией. Часть местного населения загнала евреев на рынок, после чего, по крайней мере, 300 человек были заперты в сарае и сожжены заживо. События произошли спустя две недели после захвата этих территорий немцами, сообщает «Радио Польша».

В понедельник 10 июля перед памятником с надписью «Памяти евреев убитых и сожженных» была отслужена панихида и возложены венки.

В памятных мероприятиях приняли участие, в частности, главный раввин Польши Михаэль Шудрих, представители посольства Израиля, Германии и США, представители канцелярии президента Анджея Дуды и премьера Беаты Шидло, Института национальной памяти, духовенство разных конфессий, в частности, представитель епископата Польши, а также представители Польского совета христиан и евреев.

Несмотря на многие годы исследования, проводимые, в частности, Институтом национальной памяти, до сих пор не известны имена тех, кто несет ответственность за это преступление. Среди историков есть разногласия по поводу оценки этих событий.

Напомним, 10 июля 1941 в Едвабне евреев собрали на городском рынке. Группу из 40-50 мужчин заставили разрушить памятник Ленину. Затем им приказали нести фрагмент разбитого памятника через рыночную площадь в сторону овина. Как погибли мужчины из этой группы – неизвестно, их тела были сброшены в общую могилу. Потом группу из более 300 женщин, детей и стариков закрыли в овине и заживо сожгли. При чем, как утверждает следствие Института национальной памяти, часть жертв погибла при невыясненных обстоятельствах.

По оценкам польского института, преступление было совершено под давлением немцев (свидетели показали, что 10 июля 1941 года в Едвабне находились несколько немцев в мундирах). При этом историки отмечают, что исполнителями преступления были около 40 жителей Едвабне и окрестностей.

Изначально ответственность за преступление возложили на немецких захватчиков. Ситуацию поменяла публикация в 2000 году книги историка Яна Томаша Гросса «Соседи», в которой он написал, что массовое сожжение евреев 10 июля 1941 года было совершено местными жителями без немецкой помощи. По версии Гросса, количество погибших евреев составило около 1600 человек. В 2001 году президент Польши Александр Квасьневский принес извинения евреям от имени польского народа.