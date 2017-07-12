Чиновники «крадут» у каждого белоруса $ 150 в месяц 3 12.07.2017, 10:32

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Принцип «рука руку моет» превратился в жизненное кредо белорусских чиновников.

Борьба с коррупцией продолжается. А белорусский бюджет теряет миллионы долларов. Только от неэффективных и коррумпированных государственных закупок - $ 600 млн ежегодно, пишет сайт телеканала «Белсат». Если сумму разделить между всеми безработными, каждый получил бы по 150 долларов в месяц. Но не получит. В чем же проблема: в неэффективности борьбы с коррупцией или в отсутствии наивысшей воли?

«Чиновники могут творить все, что хотят до тех пор, пока к ним не придет проверка из МВД или КГК. А приходит она не очень и часто, поэтому стимулов воровать - много», - рассказал Владимир Ковалкин, руководитель проекта «Кошт ураду».

Развитые страны перешли на электронные тендеры

Вся процедура открыта для общества. В Беларуси электронная система госзакупок тоже есть. Но, как объясняют специалисты, во-первых - она устарела. Там не осуществляются сделки, а только вывешивается часть информации. Во-вторых, законодательство дает государственным менеджерам множество способов уклониться от выставления подряда на тендер и позволяет заключать сделки напрямую с поставщиками.

Куда ни копни, везде коррупция

Анализируя государственные закупки, проект «Кошт урада» обнаружил закупку валидаторов для столичного общественного транспорта у частной фирмы по втрое завышенной цене.

Нынешнее расследование «Белсата» обнаружила аналогичную схему закупок в белорусской энергетике, когда весь Белэнерго заказывал услуги очистки котлов у одной частной фирмы по втрое завышенной цене.

Проект «Кошт урада» второй год обращается в Комитет госконтроля с предложениями наладить общепринятую в мире систему электронных госзакупок. Но, как говорят инициаторы, предложение блокируют лоббисты в государственных структурах.