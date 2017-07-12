Какой регион Беларуси удерживает пальму первенства в банкротстве 12.07.2017, 16:08

Кризис прошелcя по всем флагманам белорусского производства.

Минск и Минская область являются лидерами по числу активных дел по банкротству, возбужденных экономическими судами Беларуси в первом полугодии 2017 года, пишет «Завтра твоей страны».

Согласно данным Единого государственного реестра сведений о банкротстве, на Минск в настоящее время приходится свыше 48% всех дел, начатых в отношении должников.

В список известных субъектов хозяйствования Минска, оказавшихся в предбанкротном состоянии, по итогам первого полугодия 2017 года вошли одно из крупнейших предприятий отечественного легпрома «Сукно», бизнесы находящегося сейчас в заключении Александра Муравьева («Велосипедная компания МВЗ», «МВЗ Спецавто»), крупные белорусские девелоперы ИСК «Александров-Групп» и «Карпович» и так и не начавшая застройку троллейбусного депо на улице Красной российская компания «Манолиум-Процессинг», производитель женского белья «Таруса».

На Минскую область по итогам первого полугодия пришлось около 15% всех банкротных дел. Экономическим судом Минской области, в частности, возбуждены производства в отношении таких компаний, как «ТМ-Кольцо» Юрия Аверьянова, «БИТ-Брокер групп» (входила в транспортный холдинг Вячеслава Довнара), кондитерской фабрики «Ивкон», турецкого производителя бетона «Даниш-Бетон», крупного подрядчика «Беларуськалия» Солигорского завода технологического оборудования.

Третье место досталось Гомельщине, где зарегистрировано свыше 8% банкротных дел. Из известных должников региона, попавших в поле зрения судов, выделяется «Мозырьпромстрой» — крупная государственная строительная компания.

В судах Могилевской и Брестской областях находятся примерно по 7% от всех дел. В Экономическом суде Могилевской области возбуждены производства по экономической несостоятельности «Кировск-Льна», «Агрокомбината «Приднепровский», могилевского «Желдорсервиса», «БобруйскСтройКомплекса», в суде Брестской области – «Экзон -Глюкозы» и не заинтересовавшего никого на аукционах Ивацевичского завода ЖБИ.

Свыше 6,8% дел о банкротстве сосредоточено в Экономическом суде Витебской области, а меньше всего — 6,4% — в Гродненской области.

На Витебщине в первом полугодии конкурсное производство начато в отношении Витебского плодоовощного комбината, на Гродненщине – Слонимской птицефабрики.